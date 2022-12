Vĩnh Long: Trộm xe định bán lấy tiền mua ma túy, hối hận nên đến công an đầu thú

Ngày 29.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lộc (41 tuổi, ngụ xã Hiếu Thuận, H.Vũng Liêm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Lộc trộm xe máy định bán lấy tiền mua ma túy nhưng sau đó hối hận nên tự đến công an đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 11.12, Lộc đi từ nhà đến gần Trạm biến áp Vũng Liêm (nằm trên QL53, đoạn thuộc xã Hiếu Phụng, H.Vũng Liêm) thì thấy xe máy BS 64H2 - 5439 dừng đậu bên đường không người trông coi nên đã lấy trộm.

Chủ xe phát hiện bị mất xe nên đến Công an xã Hiếu Phụng trình báo vụ việc.





Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành điều tra, xác minh truy tìm. Bất ngờ, hôm sau (12.12), Lộc đến Công an H.Vũng Liêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời Lộc khai nhận, mục đích của việc trộm cắp tài sản trên là để có tiền mua ma túy sử dụng.

Theo công an, Lộc đã từng có một tiền án tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù trở về địa phương vào ngày 17.6.2021.

Hiện, Công an H.Vũng Liêm tiếp tục điều tra vụ trộm cắp xe máy nêu trên.