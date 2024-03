Vĩnh Long: Tụ tập đá gà ăn tiền, 13 người bị khởi tố

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can: trong đó, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra đối với 12 bị can độ tuổi từ 20 - 52 tuổi, cùng ngụ H.Vũng Liêm về hành vi đánh bạc và bị can Nguyễn Minh Toàn (42 tuổi, ngụ xã Quới An, H.Vũng Liêm) về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

13 bị can nghe tống đạt các quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú NAM LONG

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 30 ngày 25.12.2023, một nhóm người đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp An Quới, xã Quới An, H.Vũng Liêm thì bị lực lượng Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các lực lượng thuộc Công an H.Vũng Liêm bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 13 người cùng tang vật, phương tiện gồm: 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 15 điện thoại di động, 11 xe máy và hơn 44,4 triệu đồng... Quá trình điều tra, 13 bị can đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm hoàn tất hồ sơ để xử lý.