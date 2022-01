Vĩnh Long: Ứng cứu người đàn ông lên cơn co giật trên ngọn dừa cao 8 m

Sáng 28.1, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng của đơn vị vừa kịp thời ứng cứu thành công người đàn ông lên cơn co giật khi đang trên ngọn dừa cao 8 m để hái trái.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27.1, ông Nguyễn Đức Thắng (49 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã Phú Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) đang ở trên ngọn dừa cao khoảng 8 m để hái trái thì bất ngờ lên cơn động kinh không thể xuống được. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 10 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình ứng cứu. Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được ông Thắng xuống đất an toàn.





Người nhà cho biết ông Thắng có tiền sử bệnh động kinh. Khi ông đang leo trên ngọn dừa hái trái thì thấy trong người mệt, co giật nên kêu cứu. Người nhà không có cách nào đưa ông xuống nên đã gọi vào số 114 nhờ giúp đỡ. Rất may, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến kịp thời, khi ông Thắng sắp ngất hoàn toàn, lực bám vào cây rất yếu. Hiện tại, sức khỏe ông Thắng đã tạm ổn.