Vĩnh Long: Vừa ra tù, giả danh công an lừa mẹ của bạn tù

Chiều 20.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là người đã giả danh công an lừa tiền mẹ của bạn tù.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9.2021, Nhân và Trần Văn Nhớ (18 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn) cùng chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Nhớ đã cho Nhân số điện thoại của mẹ mình và nhờ Nhân khi ra tù thì báo cho bà biết là Nhớ vẫn khoẻ.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ngày 22.12.2021 Nhân gọi điện cho mẹ của Nhớ, tự xưng là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu chuyển tiền cho Nhân để gửi cho Nhớ chi tiêu sinh hoạt cá nhân.





Tin lời, mẹ của Nhớ đã chuyển tiền cho Nhân 5 lần với tổng số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, do nghi ngờ nên bà đã liên hệ Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long thì mới biết đã bị Nhân lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nhân vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, thì tiếp tục giả danh công an chiếm đoạt tiền của người dân. Hiện vụ việc đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật