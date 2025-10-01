Vĩnh Long xác định 4 trụ cột phát triển trong giai đoạn 2025-2030

Vị trí địa lý thuận lợi

Vĩnh Long nằm phía đông khu vực ĐBSCL, giữa 2 sông lớn là sông Tiền và sông Hậu; phía bắc và phía tây tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp; phía nam giáp TP.Cần Thơ; phía đông là biển Đông. Tỉnh có diện tích tự nhiên 6.296,2 km2, bờ biển dài 130km, có 124 đơn vị hành chính cấp xã (105 xã, 19 phường), 128 đảng bộ cấp trên cơ sở. Đảng bộ tỉnh hiện có 874 tổ chức cơ sở Đảng (340 đảng bộ, 534 chi bộ), có 1.762 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 152.064 đảng viên (trong đó, có 8.795 đảng viên là người dân tộc Khmer).

Vĩnh Long có 130 km bờ biển, là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, logistics, năng lượng xanh ẢNH: NAM LONG

Với tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý thuận lợi, Vĩnh Long sẽ tranh thủ các nguồn đầu tư của Trung ương, sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh một cách khoa học, bài bản trong tương lai. Điều này được minh chứng cụ thể qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vĩnh Long đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416 MW điện ẢNH: NAM LONG

Theo đó, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân 5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm; Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-11%/năm. Tỉnh đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416 MW điện, trong đó có 918 MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỉ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỉ đồng/năm; Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 35%; Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh, giai đoạn 2021-2025 đón gần 28,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,7 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt trên 23.600 tỉ đồng; chuyển đổi số được chú trọng, hạ tầng số từng bước hoàn thiện. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được triển khai đồng bộ; tỉnh có 3 bệnh viện hạng 1; công tác đào tạo việc làm được chú trọng, nâng chất, an sinh xã hội, giảm nghèo được sự chung tay của toàn xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,3%.

Vĩnh Long là điểm kết nối 2 thành phố trực thuộc T.Ư là Cần Thơ và TP.HCM ẢNH: NAM LONG

Xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững

Tại đại hội lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá một cách khoa học, toàn diện, sâu sắc, phân tích đầy đủ những khó khăn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 3 tỉnh trước khi sáp nhập (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long), tìm ra nguyên nhân hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua đó, chọn chủ đề, phương châm hành động đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sát thực tiễn, khoa học; với quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tương xứng với tiềm lực và khả năng vận động, phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vĩnh Long có đến 6/9 nhánh sông Mê Kông chảy qua rất thuận tiện cho ngành du lịch đường sông ẢNH: NAM LONG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đan xen cả thời cơ và thách thức. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày (2 và 3.10), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Cũng theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, đại hội sẽ tập trung thảo luận 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, xác định 4 trụ cột phát triển gồm: Kinh tế biển và năng lượng tái tạo; Nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; Hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; Di sản văn hóa và nguồn nhân lực. Qua đó, khẳng định, Vĩnh Long sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố và quyết tâm để trở thành trung tâm kinh tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ biển của toàn vùng, giữ vai trò cầu nối giữa các tiểu vùng nội địa với không gian biển và chuỗi cung ứng quốc tế. Đồng thời, là tiền đề để phát triển vùng kinh tế sinh thái đô thị ven sông, ven biển đặc thù, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đa dân tộc góp cùng xu thế chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững trong khu vực và cả nước, bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 2 - 3.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long. Tham dự đại hội có 500 đảng viên là đại biểu chính thức, được chỉ định từ 128 Đảng bộ trực thuộc. Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



