Vĩnh Long: Xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập xe độ nẹt pô, rú ga

Ngày 27.7, Đội CSGT trật tự Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe độ rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự dưới cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long.

Nhóm thanh thiếu niên nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính NAM LONG

Theo đó, Công an TX.Bình Minh tống đạt 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 thanh thiếu niên với các lỗi vi phạm, như: tự ý thay đổi máy, đặc tính, hình dáng, kích thước, kiểu xe, không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và không có giấy phép lái xe. Mức phạt tiền với từng hành vi vi phạm từ 700.000 đồng đến 1,4 triệu đồng; đồng thời bắt buộc ký cam kết không tái phạm.

Lực lượng công an buộc các "quái xế" tháo bỏ các bộ phận độ chế NAM LONG

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23.7, Đội CSGT trật tự Công an TX.Bình Minh phối hợp Đội CSHS và Công an xã Mỹ Hòa bố trí lực lượng, ngăn chặn, xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ 30 xe máy các loại; trong số này, nhiều xe đã thay đổi kết cấu xe, độ chế... Các thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ 14 đến 25 tuổi, ngụ các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.