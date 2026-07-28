Vinh quang Việt Nam vinh danh 13 tập thể, cá nhân kiến tạo, cống hiến

Sáng 28.7, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với chủ đề "Kiến tạo và cống hiến" đã diễn ra tại Hà Nội.

13 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 ẢNH: HẢI NGUYỄN

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, sau 22 lần tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam khẳng định tầm ảnh hưởng, với độ lan tỏa sâu rộng và niềm tin của xã hội.

Chương trình đã lan tỏa những câu chuyện, những tấm gương đến với đông đảo công chúng để thắp lên ngọn lửa niềm tin, ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều có thể tỏa sáng, tạo ra những giá trị cống hiến có ích cho xã hội và đất nước.

Năm 2026, với 53 hồ sơ đề cử, hội đồng xét chọn đã thảo luận thận trọng trên cơ sở thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa, qua đó lựa chọn 8 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vinh danh.

Đối với tổ chức Công đoàn, những điển hình được vinh danh không chỉ để tôn vinh và ngưỡng mộ, đó còn là chỉ dẫn sinh động cho việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.

"Thi đua phải được bắt đầu từ nhu cầu của cơ sở, từ những vấn đề người lao động đang trực tiếp quan tâm, gắn với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thành quả thi đua phải được khẳng định cụ thể bằng năng suất cao hơn, sản phẩm dịch vụ chất lượng hơn, công việc an toàn hơn, thu nhập cao hơn, đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn", ông Tuấn nói.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động, các cơ quan phối hợp tổ chức tốt chương trình trong suốt 22 năm qua. Theo ông, mỗi thành quả của đất nước đều có dấu ấn của con người, của tập thể và của những ngày tháng làm việc nghiêm túc, tận tâm.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại chương trình ẢNH: HẢI NGUYỄN

Nhân dịp này, Phó thủ tướng thường trực đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khẩn trương ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó tập trung vào phong trào, chương trình như: phong trào thi đua mới "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt"; chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giai đoạn 2026 - 2031 và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó thủ tướng thường trực mong rằng các tập thể và cá nhân được vinh danh tiếp tục giữ vững phẩm chất, không ngừng sáng tạo, tiến bộ và cống hiến; coi sự ghi nhận này vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước cộng đồng. Từ Chương trình Vinh quang Việt Nam hôm nay, tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phụng sự sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ

"Một tấm gương chỉ thật sự có sức sống lâu bền khi ánh sáng của nó giúp người khác nhìn thấy con đường để cùng tiến lên; một thành tích chỉ thật sự trọn vẹn khi từ thành tích ấy nảy sinh thêm nhiều việc tốt, nhiều sáng kiến và nhiều con người có ích cho đất nước", Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh.