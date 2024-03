VinHMS, công ty con của VinGroup mở rộng hoạt động sang Campuchia

Lãnh đạo VinHMS (Việt Nam) và Trust Global Service (Campuchia) ký kết thỏa thuận hợp tác NVCC

Theo VinHMS, quan hệ đối tác chiến lược này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ quản trị khách sạn của VinHMS cho khách hàng Campuchia, đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng trong ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú tại thị trường này.

Bộ giải pháp toàn diện của VinHMS bao gồm CiHMS, CiAMS, CiTMS và CiTravel. Trong khuôn khổ hợp tác lần này, hai bên sẽ chú trọng mang giải pháp quản trị khách sạn CiHMS có khả năng xử lý mọi hoạt động hàng ngày của các khách sạn và chuỗi khách sạn 4 sao, 5 sao vào thị trường Campuchia với hy vọng thúc đẩy ngành dịch vụ lưu trú tại địa phương.

Vào năm ngoái, VinHMS đã công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Khác với các giải pháp quản trị khách sạn quốc tế, công nghệ của VinHMS tập trung vào khả năng tích hợp "all in one", dễ sử dụng, tiết kiệm nguồn lực về con người và tài chính, giúp các doanh nghiệp tối đa lợi nhuận.

Nói về hợp tác giữa VinHMS và Trust Global Service, ông Hoàng Nguyễn, Tổng giám đốc VinHMS nhận xét: "Hiện nay, ngành du lịch Campuchia đang phát triển, mở ra tiềm năng to lớn cho ngành quản trị khách sạn. Do đó, nhu cầu về giải pháp tổng thể giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí cho ngành này cũng đang tăng cao. Hợp tác này đánh dấu sự gia nhập chính thức của VinHMS vào thị trường Đông Nam Á thông qua một doanh nghiệp uy tín hàng đầu Campuchia. Với kinh nghiệm và khả năng của VinHMS, chúng tôi mong muốn có thể nhanh chóng đưa các giải pháp của mình tới nhiều thị trường hơn nữa trong khu vực và Campuchia chính là bệ phóng đầu tiên"