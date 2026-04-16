Vinhomes Green City từ cú hích quy hoạch đô thị khu vực Tây Bắc TP.HCM

Cực tăng trưởng mới tại Tây Bắc TP.HCM

Theo định hướng phát triển đã được phê duyệt, Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, giữ vai trò đầu mối kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics và công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh. Đây là bước đi mang tính tái cấu trúc không gian phát triển, đặt khu vực Tây Bắc vào vị trí mới trong mạng lưới đô thị vùng TP.HCM mở rộng.

Trọng tâm của quy hoạch nằm ở việc hình thành một cực tăng trưởng đa chức năng, kết hợp giữa công nghiệp, dịch vụ và đô thị hiện đại. Sáu hành lang kinh tế cùng ba trục động lực tạo nên mạng lưới liên kết đa tầng, kết nối trực tiếp đến các đầu mối quan trọng như sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và hệ thống cửa khẩu quốc tế. Hệ thống này không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà còn định hình lại dòng chảy kinh tế và phân bổ dân cư trong toàn vùng.

Một cực tăng trưởng đa chức năng đang hình thành tại khu vực Tây Bắc TP.HCM

Song song với định hướng quy hoạch, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng khu Tây Bắc đang được đẩy mạnh. TP.HCM dự kiến dành hơn 60.000 tỉ đồng cho khu vực này nhằm tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM - Đức Hòa - Tây Ninh. Khi các trục giao thông hoàn thiện, chi phí logistics giảm, khả năng thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ cũng được cải thiện đáng kể.

Một yếu tố quan trọng khác là nguồn cầu thực. Đức Hòa từ lâu đã là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp với lực lượng lao động và chuyên gia đông đảo. Khi khu vực này được nâng cấp thành trung tâm hành chính, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, dịch vụ thương mại và tiện ích đô thị sẽ tăng mạnh. Đây là nền tảng giúp thị trường phát triển ổn định, tránh phụ thuộc vào các yếu tố ngắn hạn.

Trong xu hướng các đô thị lớn chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, việc hình thành một cực phát triển mới không chỉ góp phần giảm áp lực dân số và tình trạng khan hiếm quỹ đất tại khu vực nội đô mà còn mở ra dư địa phát triển cho toàn vùng TP.HCM. Tây Bắc, với vị trí kết nối TP.HCM với miền Tây Nam Bộ và khu vực biên giới, đang dần trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư trung - dài hạn.

Hạ tầng dẫn dắt dòng người, định hình nhu cầu và giá trị bất động sản

Nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, đặt trong trung tâm hành chính mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa, Vinhomes Green City định hình vị thế của một đại đô thị tích hợp gắn liền với hạ tầng. Dự án kết nối trực tiếp các trục chiến lược như ĐT823D, Vành đai 3 và Metro số 2, đã ấn định về đích từ nay đến năm 2028.

Theo đó, tuyến ĐT823D dài 14,2 km dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 5.2026 sẽ kết nối trực tiếp với Vành đai 3, hình thành trục giao thông quan trọng giữa TP.HCM và Tây Ninh. Vành đai 3 đang tiến tới hoàn thiện toàn tuyến, trong khi Vành đai 4 dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào 2028. Cùng thời điểm, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được khởi công từ đầu năm 2026. Hạ tầng giúp kết nối Vinhomes Green City với trung tâm TP.HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Vinhomes Green City định hình vị thế của một đại đô thị tích hợp gắn liền với hạ tầng

Trong lộ trình mở rộng kết nối về phía Tây Ninh, Đức Hòa được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, các dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, tuyến Võ Văn Kiệt nối dài và các trục xuyên tâm khác đồng loạt triển khai giúp tăng khả năng lưu thông, giảm tải cho các tuyến hiện hữu. Mạng lưới giao thông đa hướng với các tuyến vành đai, cao tốc và metro tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân, từ đó thúc đẩy nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích xã hội cùng phát triển.

Vinhomes Green City chính là điểm hội tụ của dòng người và dòng vốn đầu tư, không chỉ nhờ vị trí, hạ tầng mà còn nằm ở yếu tố quy hoạch. Dự án có quy mô gần 200ha, phát triển theo mô hình all-in-one với hệ sinh thái gồm trung tâm thương mại, giáo dục, không gian xanh và hệ tiện ích vận động - thể thao - wellness giúp hình thành môi trường sống đồng bộ, đón đầu nhu cầu ở thực của đội ngũ chuyên gia và lực lượng lao động tri thức dịch chuyển về khu vực.

Tính đến tháng 4.2026, nhiều tiện ích cùng tuyến đường nội khu của Vinhomes Green City đã hoàn thiện

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch trung tâm hành chính mới, hạ tầng liên vùng và lực cầu dân cư đang mở rộng dư địa phát triển và đưa Tây Bắc bước sang một nhịp phát triển khác về chất. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green City được xem là một trong những điểm đến hưởng lợi trực tiếp từ quá trình hình thành trung tâm đô thị mới tại Đức Hòa . Hậu Nghĩa.