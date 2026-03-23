Vinnotek - Nhà phân phối máy In 3D công nghiệp cho doanh nghiệp

Công ty Vinnotek, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Đậu Văn Huân, Vinnotek đã xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ sản xuất bồi đắp.

Danh mục thiết bị từ thương hiệu thế giới

Vinnotek mang đến thị trường Việt Nam các dòng máy in 3D công nghiệp đa dạng, đến từ các thương hiệu như:

FDM/SLA/SLS (Raise3D, BigRep, UnionTech): Tạo mẫu nhanh, khuôn mẫu, đồ gá

SLM (Nikon SLM Solutions - VN): Linh kiện kim loại mật độ gần tuyệt đối

Cold Spray/DED (Titomic, Meltio): Sửa chữa, phủ kim loại tốc độ cao

Giải pháp đồng hành thực chiến

Vinnotek triển khai giải pháp trọn gói:

Tư vấn kỹ thuật, tối ưu thiết kế 3D

Đào tạo vận hành và xử lý sau in

Kết nối METAMAN - nền tảng cộng đồng sản xuất bồi đắp lớn tại Việt Nam

Kết quả đã được kiểm chứng

Vinnotek ghi dấu ấn với những ứng dụng thực tế:

Y tế: Thành công cấy ghép bằng công nghệ in 3D

Hàng không: Linh kiện đạt tiêu chuẩn quốc tế

Khuôn mẫu: Rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 tuần xuống 1-2 ngày

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn và tìm hiểu về máy in 3D công nghiệp, đặc biệt là máy in 3D kim loại có thể liên hệ trực tiếp với Vinnotek