VIPF 2026 ghi nhận dấu ấn phát triển bất động sản công nghiệp của ROX Group

Đại diện ROX Group nhận vinh danh từ BTC VIPF 2026

VIPF được tổ chức thường niên bởi Báo Tài chính - Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Sự ghi nhận dành cho ROX Group diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đã có gần 3 thập kỷ phát triển bất động sản công nghiệp.

Thông qua ROX iPark, Tập đoàn hiện đã phát triển 14 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 3.000 ha, thu hút hơn 600 nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6 tỉ USD và tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động.

Từ nền tảng hạ tầng, ROX Group từng bước mở rộng sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Từ Nam Sách đến hơn 3.000 ha khu công nghiệp

Đầu những năm 2000, khi nhu cầu mặt bằng và hạ tầng sản xuất gia tăng cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài, ROX Group bắt đầu tìm hiểu và tham gia lĩnh vực KCN. KCN Nam Sách (tỉnh Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng) là một trong những dự án đặt nền móng cho hướng đi này.

KCN Nam Sách thuộc hệ sinh thái ROX Group

Thời điểm đó, KCN Nam Sách vốn là dự án đang bế tắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi được địa phương mời tham gia tháo gỡ, doanh nghiệp đã huy động nguồn lực để hoàn thiện các phần việc còn dang dở. Sau khoảng 6 tháng, KCN được hoàn thành.

Bài toán tiếp theo là việc thu hút khách thuê trong bối cảnh dịch SARS tác động tới dòng vốn. Thay vì chờ thị trường phục hồi, nhà sáng lập ROX Group đã chủ động tìm kiếm nhà đầu tư tại các thị trường nước ngoài, trực tiếp cung cấp thông tin về lợi thế của dự án, những vấn đề phát sinh và phương án hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Năm 2004, Toyo Denso trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên tại KCN Nam Sách. Sau đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác tiếp tục đầu tư, giúp KCN nhanh chóng được lấp đầy.

Từ kinh nghiệm tại Nam Sách, ROX Group tiếp tục tham gia phát triển Cụm công nghiệp Quang Minh (nay thuộc Hà Nội). Dự án rộng khoảng 450 ha, hạ tầng ban đầu chưa hoàn chỉnh, các cơ sở sản xuất phân bố rải rác. Việc chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang KCN đặt ra nhiều vấn đề về quy hoạch, thủ tục và tổ chức triển khai.

KCN Quang Minh thuộc hệ sinh thái ROX Group

Tại đây, doanh nghiệp vừa hoàn thiện hạ tầng, vừa tìm kiếm các nhà đầu tư vào KCN. Các thủ tục pháp lý, điện, nước và điều kiện hạ tầng liên quan cũng được hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Nam Sách và Quang Minh vì thế không chỉ là những dự án đầu tiên, mà còn là "bài toán thực chiến" giúp ROX Group tích lũy kinh nghiệm về phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và thu hút dòng vốn đầu tư.

Từ nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục tham gia phát triển các KCN tại Đồng Văn, Đài Tư, Tân Trường, Phúc Điền, Quế Võ III...

Mở rộng hệ sinh thái, hướng tới phát triển xanh

Theo chia sẻ của người sáng lập, quá trình phát triển KCN cũng chính là quá trình xây dựng năng lực cho tổ chức. Việc tiếp xúc với các nhà đầu tư Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan... giúp đội ngũ tích lũy kinh nghiệm về đàm phán, pháp lý và yêu cầu của dòng vốn FDI. Những dự án đầu tiên vì thế trở thành một "trường học thực chiến", hình thành nền tảng cho đội ngũ đầu tư, pháp lý và vận hành sau này.

Từ nền tảng đó, hoạt động phát triển khu công nghiệp của doanh nghiệp được mở rộng theo hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ. Bên cạnh ROX iPark, các đơn vị trong hệ sinh thái ROX Key, một công ty thành viên khác của Tập đoàn, tham gia nhiều khâu như quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ cây xanh và vệ sinh, an ninh, công nghệ và cung ứng nhân sự.

Cùng với việc mở rộng hệ sinh thái, các yêu cầu về môi trường cũng được đưa vào các dự án KCN thế hệ mới như Minh Quang, Gia Lộc, Sông Lô I và Đông Bình. Doanh nghiệp định hướng chú trọng không gian xanh, hạ tầng đồng bộ, sử dụng tài nguyên hiệu quả, thu hút các ngành nghề ít phát thải và hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm. Việc số hóa quản lý giúp tăng khả năng theo dõi, kiểm soát các hoạt động vận hành, qua đó hướng tới sử dụng hiệu quả hơn năng lượng và tài nguyên trong KCN.

Phần mềm quản lý KCN thông minh T.SIE giúp theo dõi dữ liệu thực và sử dụng hiệu quả tài nguyên KCN

Đáng chú ý, trong khuôn khổ VIPF 2026, ROX iPark (thành viên của ROX Group) cũng được Hội đồng Bình chọn ghi nhận là một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển bất động sản công nghiệp xanh và bền vững năm 2026.

Từ những dự án đầu tiên đặt nền móng về năng lực phát triển và thu hút đầu tư, ROX Group đang hướng tới mô hình khu công nghiệp kết hợp hạ tầng, dịch vụ, công nghệ và các yêu cầu ngày càng cao về môi trường. Cách tiếp cận này mở rộng giá trị của một KCN, từ quỹ đất và hạ tầng sang chất lượng vận hành, dịch vụ hỗ trợ và khả năng đáp ứng những yêu cầu mới về môi trường, công nghệ và phát triển bền vững.

Sự ghi nhận tại VIPF 2026 là một dấu mốc ghi nhận những đóng góp của ROX Group đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy hướng đi từ phát triển từng KCN đến xây dựng một hệ sinh thái có khả năng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp.