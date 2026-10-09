VIPLUS+ từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt cho người Việt

Với nhiều người tiêu dùng, nước rửa mắt là sản phẩm đầu tiên gợi nhớ đến VIPLUS+. Đây cũng là điểm chạm giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc mắt trong đời sống hàng ngày.

Từ nhu cầu của người thường xuyên dùng màn hình, đeo kính áp tròng, học tập hay trang điểm, di chuyển ngoài đường nhiều khói bụi,… VIPLUS+ phát triển thêm xịt dưỡng vùng mắt, tinh chất lăn mắt, mặt nạ chườm mắt và các giải pháp chăm sóc vùng quanh mắt.

Việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm không chỉ nhằm tăng số lượng sản phẩm mà hướng đến hoàn thiện một routine chăm sóc mắt chủ động, phù hợp với nhiều thói quen sử dụng khác nhau.

Song song với phát triển sản phẩm, thương hiệu xây dựng định hướng EYE WELLNESS – Chăm mắt chủ động, sống trọn từng ngày.

Hành trình này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với thương hiệu Việt, khi chất lượng, sự minh bạch và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế ngày càng được quan tâm.

Ngày 29.6.2026, VIPLUS+ được vinh danh TOP 10 Vietnam Excellence Brand 2026 - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe mắt. Với VIPLUS+, đây là dấu mốc ghi nhận quá trình phát triển, đồng thời cho thấy thương hiệu Việt đang từng bước tạo dựng vị trí trong những lĩnh vực đòi hỏi niềm tin cao.

Từ một sản phẩm được biết đến, VIPLUS+ đang hướng đến mục tiêu lớn hơn: xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt chủ động và trở thành một lựa chọn đáng tin cậy của người tiêu dùng Việt.

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