Sức khỏe

Virus Hanta lây nhiễm thế nào, cách phòng tránh ra sao?

Như Quyên
05/05/2026 15:01 GMT+7

Virus Hanta có thể tấn công phổi và thận, gây khó thở do phổi đầy dịch chỉ sau khoảng 10 ngày hoặc gây suy thận chỉ sau 1 - 2 tuần tùy theo chủng virus.

Ước tính tỷ lệ tử vong với chủng do chuột hươu mang có thể từ 30 - 50%. Do lựa chọn điều trị còn hạn chế, cách bảo vệ tốt nhất là tránh tiếp xúc với loài gặm nhấm và vệ sinh môi trường có chuột một cách an toàn, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Virus Hanta lây qua đường nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột

Virus Hanta có thể gây “hội chứng phổi hantavirus (HCPS)” - một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp, thường bắt đầu bằng các triệu chứng giống cúm nhưng có thể nhanh chóng tiến triển nặng, gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi và tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

Có nhiều chủng virus Hanta khác nhau có khả năng gây ra bệnh này. Khi vào phổi, virus tấn công các mao mạch, làm chúng bị rò rỉ. Phổi sau đó có thể bị tích dịch (phù phổi), dẫn đến suy giảm nghiêm trọng chức năng phổi và tim.

Thời gian từ khi nhiễm virus đến khi khởi phát “hội chứng phổi hantavirus” thường khoảng 2 - 3 tuần, diễn tiến qua hai giai đoạn rõ rệt:

  • Giai đoạn đầu (kéo dài vài ngày): Các dấu hiệu phổ biến gồm sốt và ớn lạnh; đau nhức cơ; đau đầu. Một số người có thể bị buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy.
  • Khi bệnh tiến triển: Mô phổi bị tổn thương, dịch tích tụ trong phổi, gây rối loạn nghiêm trọng chức năng phổi và tim. Dấu hiệu gồm ho, khó thở, huyết áp thấp hoặc nhịp tim bất thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, virus Hanta lây qua đường nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột; thông thường không lây từ người sang người, ngoại trừ chủng Andes (một chủng của virus Hanta). 

Con người có thể nhiễm virus Hanta khi:

  • Hít phải virus khi phân hoặc ổ chuột bị xáo trộn, phát tán vào không khí (phổ biến nhất).
  • Ăn thực phẩm nhiễm bẩn.
  • Chạm vào vật nhiễm virus rồi đưa tay lên miệng, mắt, mũi.
  • Bị chuột cắn hoặc cào.

Nguy cơ mắc bệnh sẽ càng cao khi tiếp xúc môi trường có chuột, như nhà kho, công trình ít sử dụng; lều trại, tầng áp mái, tầng hầm...

Đeo khẩu trang, găng tay cao su khi dọn dẹp kho, nhà cửa để phòng bệnh

Chủ động phòng bệnh thế nào?

Hiện đã có xét nghiệm phát hiện virus Hanta, nhưng trong 72 giờ đầu độ chính xác chưa cao. Nếu nghi ngờ, người bệnh nên xét nghiệm lại sau khi triệu chứng xuất hiện 72 giờ.

Bệnh do virus Hanta hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu. Điều trị chủ yếu nhờ vào nghỉ ngơi, bù nước, hạ sốt và hỗ trợ oxy khi khó thở. 

Để phòng ngừa bệnh, mọi người nên tránh xa chuột bằng cách:

  • Bịt kín lỗ hổng lớn hơn 6 mm bằng lưới thép, xi măng.
  • Bảo quản thực phẩm kín, đậy nắp thùng rác.
  • Dọn sạch bụi rậm, rác quanh nhà.
  • Đặt bẫy chuột dọc chân tường.

Chú ý vệ sinh an toàn khi dọn dẹp theo các bước:

  • Đeo khẩu trang, găng tay cao su.
  • Xịt dung dịch khử trùng, cồn hoặc nước javen lên ổ chuột, phân chuột, xác chuột và để 5 phút.
  • Lau bằng khăn giấy, sau đó bỏ vào thùng rác.
  • Lau lại bằng dung dịch khử trùng.
  • Rửa lại tay thật kỹ bằng xà phòng.

Bộ Y tế khuyến cáo khẩn về phòng bệnh do virus Hanta

Theo thông tin của WHO, đầu tháng 5 đã ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng, trong đó có các ca do virus Hanta, trên một tàu du lịch từ Argentina qua nam Đại Tây Dương. Việt Nam chưa ghi nhận nhưng cần chủ động phòng bệnh do nguồn lây (từ chuột) khá phổ biến.

