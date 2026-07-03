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Vision First: Dịch vụ tư vấn, hồ sơ du học, làm việc và định cư Úc

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Vision First cung cấp các giải pháp tư vấn giáo dục và di trú Úc dành cho khách hàng tại Việt Nam và Australia, hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập, làm việc và phát triển lâu dài tại Úc.
Vision First: dịch vụ tư vấn, hồ sơ du học, làm việc và định cư Úc - Ảnh 1.

Các dịch vụ trọng tâm của Vision First bao gồm visa du học (Subclass 500), visa du lịch (Subclass 600), visa tay nghề (485, 189,190,491), visa bảo lãnh người thân, visa chủ bảo lãnh lao động (482, 494, 407), visa đầu tư - kinh doanh và nhiều chương trình visa khác dành cho cả khách hàng đang ở Úc và Việt Nam.

Đội ngũ Vision First được dẫn dắt bởi bà Hà Nguyễn (Kristine) – Chuyên gia tư vấn di trú, cùng các luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và di trú, đảm bảo Mỗi giải pháp được xây dựng dựa trên mục tiêu học tập, làm việc hoặc định cư của từng khách hàng.

Sau hơn 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Vision First đã hỗ trợ hơn 5.000 khách hàng, xử lý thành công hơn 1.800 hồ sơ mỗi năm và xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 chủ bảo lãnh, trường học và đối tác trên khắp Australia.

Vision First Consulting Group – Đơn vị tư vấn di trú và du học Úc

  • Chi nhánh tại TP.HCM: 68 Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội, TP.HCM
  • Trụ sở chính: Melbourne Office: Suite 411 - 530 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000
  • Hotline: 0828 91 6868
  • Website: https://visionfirstconsulting.com/vi/


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