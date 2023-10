Vision Pro giá rẻ có giá từ 1.500 USD

Theo Neowin, trong bản tin Power On mới nhất của mình trên Bloomberg, ông Mark Gurman cho biết Apple đã thảo luận nội bộ về mức giá từ 1.500 đến 2.500 USD cho phiên bản Vision Pro giá rẻ. Ngay cả khi giá này rẻ hơn nhiều so với 3.499 USD nhưng vẫn cao gấp ba lần so với mức giá dành cho kính Meta Quest 3 vừa ra mắt, vốn có giá khởi điểm chỉ 499,99 USD.



Phiên bản giá rẻ của Vision Pro sẽ có giá khoảng từ 1.500 đến 2.500 USD CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Ông Gurman tuyên bố để giảm giá, Vision Pro rẻ hơn sẽ trang bị màn hình độ phân giải thấp hơn so với model thế hệ đầu tiên, cùng với bộ xử lý dựa trên dòng chip cho iPhone thay vì dựa trên CPU dành cho Mac. Phiên bản rẻ hơn này cũng có thể có ít camera và cảm biến bên ngoài hơn, đồng thời có thể loại bỏ tính năng Eyesight giúp hiển thị hình ảnh mắt của người đeo lên màn hình bên ngoài.

Trong số này, việc loại bỏ Eyesight được cho là một điểm tích cực khi nhiều người cảm thấy rằng việc nhìn vào mắt một người khi họ đeo kính thực tế hỗn hợp như Vision Pro có đôi chút rùng rợn.

Báo cáo trước đó của Gurman cho biết Apple đang phát triển Vision Pro thế hệ tiếp theo với nhiều tính năng cao cấp nhưng có thiết kế nhỏ và nhẹ hơn. Đây là tin vui bởi trước đó một số người dùng được cho là gặp phải tình trạng căng cổ khi đeo Vision Pro thế hệ đầu tiên do trọng lượng của nó.