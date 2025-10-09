VISSAN chủ động tái cấu trúc, tăng tốc sau 55 năm hoạt động

Mở rộng thị trường tiêu thụ là một trong những giải pháp trọng tâm của VISSAN ẢNH: VISSAN

Mở rộng điểm bán hàng, phát triển kênh thương mại điện tử

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị do ông Trương Hồng Phong - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VISSAN chủ trì. Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như sức mua thị trường giảm và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, VISSAN vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và khó lường, căng thẳng địa chính trị leo thang, nhất là chính sách thương mại quốc tế thiếu ổn định, cùng với xu hướng đồng USD mạnh lên đã làm giá nguyên vật liệu duy trì ở mức cao, kéo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có VISSAN.

VISSAN đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử ẢNH: VISSAN

Đặc biệt, ngành hàng heo hơi, nguồn nguyên liệu chính trong sản xuất kinh doanh của VISSAN đã chịu tác động mạnh từ dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trên phạm vi cả nước, kết hợp với xu hướng giảm đàn ở nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung. Giá heo hơi bình quân 9 tháng đầu năm 2025 đạt 69.834 đồng/kg, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất.

Trong khi đó, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khiến công ty không thể điều chỉnh giá bán tương ứng, làm giảm lãi gộp và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, sức mua suy giảm trở thành yếu tố cản trở lớn đối với tiêu thụ sản phẩm.

Khách hàng đang chọn mua sản phẩm của VISSAN ẢNH: SATRA

Tổng hợp các yếu tố bất lợi nêu trên đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VISSAN. Dù vậy, trong bức tranh kinh doanh của công ty vẫn có những điểm sáng.

Chẳng hạn, trong khi sản lượng tiêu thụ thịt heo giảm thì thịt bò tăng 2,4% so với cùng kỳ 2024; trong đó việc phối hợp với Hiệp hội Thịt và gia súc Úc (MLA) để cải thiện cảm quan sản phẩm bò Úc, đồng thời đẩy mạnh kinh doanh bò nội địa đã nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để duy trì đà tăng trưởng sản lượng thịt bò của VISSAN trong những năm tới.

Đồng thời, công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố hệ thống phân phối, mở rộng điểm bán hàng, phát triển kênh thương mại điện tử, nghiên cứu sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành. Đặc biệt, VISSAN đã đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu sang các thị trường Nga, Singapore, và Campuchia.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VISSAN đã triển khai toàn diện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống người lao động…

Chủ động tái cấu trúc, thúc đẩy chuyển đổi số

Trong quý 4.2025, dự báo nhiều khó khăn thách thức vẫn còn tiếp diễn. Áp lực chi phí đầu vào duy trì ở mức cao do giá nguyên liệu, năng lượng, vận chuyển chưa hạ nhiệt; giá heo hơi dự báo tăng vì nguồn cung hạn chế, tiếp tục đẩy chi phí sản xuất lên. Sức mua thị trường phục hồi chậm, niềm tin tiêu dùng thấp khi thu nhập chưa cải thiện tương xứng với chi phí sinh hoạt…

Do đó, VISSAN sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Cụ thể, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất ổn định và hiệu quả; tiếp tục đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng cường đàm phán với nhà cung cấp về nguyên liệu, hương phụ liệu, bao bì nhằm kiểm soát chi phí, hạn chế tác động từ biến động thị trường và gián đoạn nguồn cung.

Phiên livestream bán hàng của VISSAN ẢNH: VISSAN

Song song đó, công ty tập trung rà soát, củng cố hệ thống bán hàng kênh truyền thống bằng việc chủ động tìm kiếm và mở mới các điểm bán thay thế. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng online thông qua website Vissanmart.com và các sàn thương mại điện tử (Tiki, Sendo, Foody, Grab…).

Đáng chú ý, Công ty VISSAN đã đẩy mạnh lượng bán sản phẩm xúc xích qua kênh B2B và Horeca, qua đó cải thiện đáng kể sản lượng ngành hàng thực phẩm chế biến, mở rộng tiềm năng tiếp cận khách hàng mới trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Hiện công ty đang triển khai nghiên cứu một số sản phẩm mới tiềm năng, như đồ hộp, chả giò, hoành thánh… nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và phục vụ chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu sang Pháp, Nhật, Mỹ, Dubai…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA - ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể VISSAN trong việc vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị VISSAN cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, và đẩy nhanh tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và logistics; chú trọng tăng cường hợp tác thương mại, triển khai chương trình kích cầu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập SATRA và 55 năm VISSAN.