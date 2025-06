VitaDairy tham dự Hội nghị Sữa Thế giới tại Hà Lan

Đây là một trong những hội nghị uy tín và có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp sữa toàn cầu. Nơi các xu hướng, công nghệ và giải pháp dinh dưỡng tiên tiến được giới thiệu và chia sẻ: từ các công thức sản phẩm mới đáp ứng xu hướng dinh dưỡng đang thay đổi, đến các phương pháp canh tác bền vững nhằm giảm thiểu tác động môi trường. Tất cả đóng vai trò then chốt trong việc duy trì vị thế của ngành sữa như một trụ cột trong dinh dưỡng toàn cầu.

Với vai trò là nhà tài trợ Bạc của Hội nghị quốc tế này, VitaDairy cho thấy khát vọng vươn mình và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp đưa thương hiệu sữa VitaDairy chinh phục những thị trường quốc tế khó tính.

Toàn cảnh Hội nghị sữa Thế giới 2025 tổ chức tại Amsterdam, Hà Lan

Thông qua những phiên thảo luận chuyên sâu và hoạt động thực địa, VitaDairy có cơ hội nắm bắt toàn diện xu hướng ngành sữa toàn cầu. Nhiều phiên thảo luận với các chủ đề hấp dẫn như "Tác động và triển vọng của ngành sữa trên thị trường quốc tế", "Sữa cho mọi lứa tuổi", đem đến tầm nhìn rộng mở về đề tài dinh dưỡng theo từng lứa tuổi và vai trò quan trọng của sữa chức năng – một trong những chủ đề chính của hội nghị năm nay. Bên cạnh đó, chuyến tham quan trung tâm FrieslandCampina Innovation Centre giúp đội ngũ VitaDairy trải nghiệm thực tế quy trình sản xuất công nghệ cao và cách ứng dụng những cải tiến khoa học sáng tạo vào phát triển sản phẩm.

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng của VitaDairy thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng trên thế giới. Các sản phẩm của VitaDairy được giới thiệu tại đây đều được đánh giá cao về tính sáng tạo, độ tiện dụng và thành phần phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cho nhiều nhóm đối tượng: từ trẻ em, người trưởng thành đến người cao tuổi – đúng với đề tài "sữa cho mọi lứa tuổi" của hội nghị năm nay.

Ông Richard Hall, chủ tịch Hội nghị tham quan gian hàng và đánh giá cao sản phẩm của VitaDairy

Trong bối cảnh sôi động và cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường sữa tại Việt Nam, VitaDairy đã chọn một hướng đi riêng để khẳng định thương hiệu dinh dưỡng của mình – tập trung vào lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch và phát triển các dòng sản phẩm đặc trị. Giáo sư Philip C. Calder – giáo sư nổi tiếng về Dinh dưỡng và Miễn dịch từ Đại học Southampton (Anh Quốc) trong một nghiên cứu cho rằng: "Một hệ miễn dịch hoạt động tốt là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại. Hệ miễn dịch phải luôn ở trạng thái báo động, theo dõi các dấu hiệu xâm nhập hoặc nguy hiểm. Việc điều chỉnh hệ miễn dịch thông qua dinh dưỡng không chỉ có ứng dụng trong y tế lâm sàng mà còn quan trọng với người khỏe mạnh, giúp giảm hoặc trì hoãn sự khởi phát các bệnh mãn tính liên quan đến miễn dịch".

Nắm bắt được xu hướng này, VitaDairy tiên phong ứng dụng sữa non ColosIgG 24h – thành phần chứa kháng thể tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch – vào các sản phẩm dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đây là công nghệ được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành, không những vậy để đảm bảo chất lượng của nguyên liệu, VitaDairy đã ký kết nhập khẩu độc quyền sữa non ColosIgG 24h từ tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới, mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam.

Với bước đi này, VitaDairy đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam, mở ra một hướng đi riêng biệt đầy tiềm năng và cũng là động lực mạnh mẽ để công ty "tiến quân" ra những thị trường quốc tế.

Các sản phẩm được VitaDairy giới thiệu đến đại biểu tham dự hội nghị

Hướng đi này đã chứng minh sự đúng đắn khi VitaDairy từ "chồi non" trong ngành, sau 20 năm không ngừng phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, được vinh danh trong nhóm Top các công ty tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam năm 2024 do Vietnam Report vinh danh.

Đằng sau sự vươn mình mạnh mẽ ấy là cả một triết lý phát triển bền vững và hệ giá trị rõ ràng: Khoa học – Tử tế – Sáng tạo. Nhờ triết lý này, VitaDairy đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu dinh dưỡng của người Việt, bao gồm: sản phẩm cho trẻ nhỏ, người trưởng thành, người cao tuổi và các dòng sữa bổ sung cho người có bệnh mãn tính. Các sản phẩm của VitaDairy như ColosBaby Gold, Calosure America hay sản phẩm sữa nước nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Úc Moozi được trưng bày tại Hội nghị Sữa Thế giới nhận được sự quan tâm lớn từ chuyên gia quốc tế nhờ tính đa dạng, thiết kế tiện dụng và sự phù hợp với nhiều tệp người sử dụng .

Hội nghị Sữa Thế giới tại Hà Lan không chỉ là nơi quy tụ những lãnh đạo tiên phong trong ngành sữa thế giới mà còn là "sân khấu" để những thương hiệu khác biệt, có tầm nhìn dài hạn như VitaDairy khẳng định vị thế của mình, với khát vọng không ngừng phát triển và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và thế giới.