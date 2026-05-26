Vitatree khẳng định vị thế với giải thưởng ‘Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026’

Vitatree đạt giải thưởng "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026"

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Đỗ Minh Ánh - đại diện nhãn hàng Vitatree - cho biết: "Nhãn hàng Vitatree rất vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam năm 2026" - Đây là sự ghi nhận ý nghĩa và thiết thực từ phía người tiêu dùng dành cho các sản phẩm Vitatree".

Cam kết "Sống khỏe chuẩn Úc" - Hành trình hơn một thập kỷ không ngừng nâng tầm chất lượng

"Sống khỏe chuẩn Úc" không chỉ là slogan - đó là cam kết mà Vitatree đã theo đuổi nhất quán từ ngày đầu thành lập. Mỗi sản phẩm đều xuất phát từ mục tiêu duy nhất: Giúp người Việt chăm sóc sức khỏe chủ động với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Cam kết đó được đảm bảo bằng quy trình chặt chẽ từ đầu đến cuối - từ nghiên cứu khoa học, sản xuất chuẩn GMP, đến việc tuân thủ tiêu chuẩn kiểm định của Cơ quan Quản lý hàng hóa trị liệu Úc (TGA) - một trong những bộ tiêu chuẩn dược phẩm khắt khe hàng đầu thế giới. Mọi công dụng được tuyên bố phải trải qua thẩm định chặt chẽ bởi các chuyên gia y tế Chính phủ Úc dựa trên bằng chứng khoa học trước khi được cấp phép - bảo chứng cho tính ổn định, chất lượng và hiệu quả của từng sản phẩm.

Những dấu mốc khẳng định uy tín thương hiệu của Vitatree

Danh hiệu "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026" tiếp nối chuỗi thành tích mà Vitatree đã tích lũy: Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt (2017), Top 10 Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương (2020) và Hạng Vàng Thương hiệu số 1 Việt Nam (2024). Những giải thưởng ấy là minh chứng cho sự tin tưởng mà hàng triệu người tiêu dùng Việt dành cho Vitatree.

Tiêu chuẩn Úc, hiện diện khắp Việt Nam

Hiện Vitatree có mặt rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharmacity và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, đưa tiêu chuẩn Úc đến gần hơn với gia đình Việt. Dấu ấn "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026" một lần nữa khẳng định định hướng mà Vitatree theo đuổi: lấy khoa học làm nền tảng, chất lượng làm cam kết trên hành trình "Sống khỏe chuẩn Úc".