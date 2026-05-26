Vitatree khẳng định vị thế với giải thưởng ‘Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026’

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Đỗ Minh Ánh - đại diện nhãn hàng Vitatree - cho biết: "Nhãn hàng Vitatree rất vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam năm 2026" - Đây là sự ghi nhận ý nghĩa và thiết thực từ phía người tiêu dùng dành cho các sản phẩm Vitatree".
Vitatree nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026
Cam kết "Sống khỏe chuẩn Úc" - Hành trình hơn một thập kỷ không ngừng nâng tầm chất lượng
"Sống khỏe chuẩn Úc" không chỉ là slogan - đó là cam kết mà Vitatree đã theo đuổi nhất quán từ ngày đầu thành lập. Mỗi sản phẩm đều xuất phát từ mục tiêu duy nhất: Giúp người Việt chăm sóc sức khỏe chủ động với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
Cam kết đó được đảm bảo bằng quy trình chặt chẽ từ đầu đến cuối - từ nghiên cứu khoa học, sản xuất chuẩn GMP, đến việc tuân thủ tiêu chuẩn kiểm định của Cơ quan Quản lý hàng hóa trị liệu Úc (TGA) - một trong những bộ tiêu chuẩn dược phẩm khắt khe hàng đầu thế giới. Mọi công dụng được tuyên bố phải trải qua thẩm định chặt chẽ bởi các chuyên gia y tế Chính phủ Úc dựa trên bằng chứng khoa học trước khi được cấp phép - bảo chứng cho tính ổn định, chất lượng và hiệu quả của từng sản phẩm.
Những dấu mốc khẳng định uy tín thương hiệu của Vitatree
Danh hiệu "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026" tiếp nối chuỗi thành tích mà Vitatree đã tích lũy: Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt (2017), Top 10 Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương (2020) và Hạng Vàng Thương hiệu số 1 Việt Nam (2024). Những giải thưởng ấy là minh chứng cho sự tin tưởng mà hàng triệu người tiêu dùng Việt dành cho Vitatree.
Tiêu chuẩn Úc, hiện diện khắp Việt Nam
Hiện Vitatree có mặt rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharmacity và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, đưa tiêu chuẩn Úc đến gần hơn với gia đình Việt. Dấu ấn "Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2026" một lần nữa khẳng định định hướng mà Vitatree theo đuổi: lấy khoa học làm nền tảng, chất lượng làm cam kết trên hành trình "Sống khỏe chuẩn Úc".
Dòng sản phẩm Detox chuẩn Úc - Sự lựa chọn cao cấp cho lối sống hiện đại
Bối cảnh ô nhiễm môi trường và áp lực cuộc sống gia tăng, bộ sản phẩm Vitatree Detox nổi lên như một sự lựa chọn cao cấp cho những ai muốn bảo vệ sức khỏe từ bên trong, với 4 dòng chuyên biệt đáp ứng từng nhu cầu của người dùng.
Những ai sống trong môi trường nhiều khói bụi có thể tìm đến TPBVSK Vitatree Lung Detox hỗ trợ giảm ho, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Những ai lo ngại về gan, mỡ máu và mỡ nội tạng có TPBVSK Vitatree Organ Fat Detox hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giải độc gan, giảm mỡ máu, trong khi TPBVSK Vitatree Super Liver Detox hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ bảo vệ gan và duy trì chức năng gan. TPBVSK Vitatree Kidney Tonic kết hợp tinh hoa thảo dược Đông - Tây y hỗ trợ cải thiện chức năng thận, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam.
Hiện nay, thương hiệu không ngừng cải tiến, phát triển nhóm sản phẩm Vitatree Detox trở thành dòng sản phẩm chuyên biệt cho lối sống lành mạnh và cân bằng của người Việt.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Số GPQC:
- TPBVSK Vitatree Lung Detox: 3357/2021/XNQC-ATTP
- TPBVSK Vitatree Organ Fat Detox: 1890/2021/XNQC-ATTP
- TPBVSK Vitatree Super Liver Detox: 1256/2022/XNQC-ATTP
- TPBVSK Vitatree Kidney Tonic: 00773/2018/ATTP-XNQC
Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH B.Pure Việt Nam
Đ/c: 34 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0888 735 489
