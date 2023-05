Viva Plaza: Dự án sắp bàn giao đáng sở hữu

Viva Plaza đang hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao trong quý 3/2023

Thời điểm mua nhà hấp dẫn

Từ đầu quý 2 vừa qua, thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những dấu hiệu tốt giúp niềm tin khách hàng khởi sắc trở lại khi Chính phủ đưa ra nhiều quyết sách hỗ trợ thiết thực. Gần đây, các chủ đầu tư cũng bắt đầu tự tin triển khai các kế hoạch bán hàng, nhất là các dự án có tiến độ xây dựng tốt và pháp lý đầy đủ, rõ ràng.

Quan sát cho thấy, phần lớn khách hàng trở lại thị trường trong thời điểm này là người có nhu cầu ở thực. Họ muốn tranh thủ thời điểm này để có thể lựa chọn được sản phẩm tốt với mức giá hợp lý và nhận được nhiều hỗ trợ từ các chủ đầu tư. Các dự án được quan tâm ngoài vị trí, giá bán và chính sách ưu đãi thì hai yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu là tiến độ xây dựng và pháp lý.

Thực tế, trên thị trường, bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, nhiều chủ đầu tư đang cạnh tranh áp dụng các chương trình ưu đãi "khủng" để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Phối cảnh Viva Plaza ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng sầm uất nhìn về hướng quận 1

Một khảo sát của Viện Nghiên cứu VIRES mới đây cho thấy, 10,5% nhà đầu tư đánh giá thị trường đang ở mức rất hấp dẫn; 47,4% đánh giá ở mức rất hấp dẫn; 21,1% đánh giá khá hấp dẫn và 15,8% cho là thị trường đang ở mức tương đối hấp dẫn.

Trong khi đó, theo phân tích của một số chuyên gia, sau thời gian điều chỉnh, mặt bằng giá bất động sản đã trở về mức khá hợp lý để khách hàng "xuống tiền". Do vậy, nếu đang có nhu cầu nhà ở thì đây là thời điểm đáng để xem xét quyết định bởi khi thị trường phục hồi hoàn toàn thì giá lại tăng lên ngưỡng mới trong khi chủ đầu tư cắt giảm phần lớn ưu đãi.

Viva Plaza - dự án hấp dẫn tại khu Nam

Tại khu Nam TP.HCM, một trong những dự án đang thu hút nhiều khách hàng là Viva Plaza của chủ đầu tư Vinaland. Dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao trong quý 3.2023 kèm nhiều lợi thế rất "đáng tiền".

Cụ thể, Viva Plaza tọa lạc ngay trên mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại Nguyễn Lương Bằng, liền kề chợ Phước Long, khu Nam Viên của Phú Mỹ Hưng, đồng thời cách TTHC quận 7 và TTTM Crescent Mall chỉ khoảng 500m. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều tiện ích hàng đầu khu Nam, từ Bệnh viện FV, Viện Tim Tâm Đức; Trung tâm Hội nghị - Triển lãm SECC; TTTM SC Vivo City, các dịch vụ tài chính - ngân hàng, siêu thị, bến du thuyền cho đến các khu vui chơi giải trí, chăm sóc sắc đẹp… Ngoài ra, xung quanh Viva Plaza còn hội tụ một loạt dự án "triệu đô", tất cả kết hợp tạo nên một cộng đồng dân cư hiện đại, đẳng cấp và môi trường sống chỉn chu với hạt nhân trung tâm là Phú Mỹ Hưng.

Viva Plaza sở hữu trung tâm thương mại 3 tầng mang đến nhiều tiện nghi cho cư dân. Khi hoàn thiện, dự án sẽ được quản lý bởi Savills Vietnam

Điều đặc biệt nữa khiến Viva Plaza thu hút nhiều khách hàng là dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu phong phú như trung tâm thương mại cao cấp, khu chăm sóc y tế, trường mầm non, phòng tập gym - yoga, khu vui chơi trẻ em, khu cảnh quan, khu BBQ ngoài trời và sảnh đón sang trọng tương đương 5 sao… Ngoài ra, Viva Plaza còn sở hữu thiết kế thông minh với ít nhất 2 mặt thoáng nhìn ra sông, balcony lớn giúp tối ưu hóa khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Sở hữu nhiều lợi thế nhưng trong đợt bán hàng cuối cùng trước khi bàn giao này, Vinaland đang áp dụng chương trình ưu đãi, hỗ trợ thanh toán vô cùng cạnh tranh cho khách hàng. Nổi bật hơn cả là việc nâng cấp gói nội thất hoàn thiện vượt trội so với cam kết trong hợp đồng, bao gồm các thiết bị nhà bếp, phòng vệ sinh, sàn gỗ, khóa cửa thông minh, thang máy… đều từ các thương hiệu hàng đầu của châu Âu. Bên cạnh đó, trong đợt bán hàng này, chủ đầu tư còn cam kết đưa ra mức giá cạnh tranh hiếm có so với các dự án trong khu vực cũng như so với đẳng cấp và những lợi thế khác của Viva Plaza giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm mơ ước cũng như đầu tư.