vivo ra mắt 2 smartphone tầm trung mới tập trung trải nghiệm nhiếp ảnh

vivo Việt Nam vừa công bố hai mẫu smartphone mới thuộc dòng V Series gồm V70 và V70 FE. Theo hãng, bộ đôi thiết bị được định hướng nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động thông qua hệ thống camera hợp tác cùng thương hiệu quang học ZEISS và các công cụ xử lý hình ảnh tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo).

Đại diện ZEISS cho biết mục tiêu của sự hợp tác này là đưa trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp lên smartphone, nhưng vẫn đảm bảo tính dễ sử dụng cho người dùng phổ thông. “Camera smartphone ngày nay có thể tự động hóa nhiều tác vụ phức tạp, nhưng vẫn cần giữ được cảm nhận thẩm mỹ của con người trong quá trình xử lý ảnh”, ông Elliot Shih, quản lý cấp cao sản phẩm hình ảnh di động tại ZEISS chia sẻ.

Ngoài camera, cả hai thiết bị đều được trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K kích thước 6,59 inch, tần số quét 120 Hz ẢNH: KHẢI MINH

Hệ thống camera là điểm nhấn trên vivo V70. Thiết bị được trang bị camera siêu tele ZEISS 50 MP, camera chính ZEISS OIS 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và camera selfie nhóm ZEISS 50 MP. Máy hỗ trợ quay video 4K 60 fps và chế độ Sân khấu AI, cho phép tối ưu khả năng zoom khi ghi hình các sự kiện biểu diễn trực tiếp.

Trong khi đó, vivo V70 FE được trang bị camera AI 200 MP với cảm biến 1/1,56 inch và hệ thống chống rung đạt chuẩn CIPA 4.0. Máy hỗ trợ zoom lên đến 30x và tính năng cắt ảnh độ phân giải cao, cho phép trích xuất nhiều khung hình từ một bức ảnh mà vẫn giữ được chi tiết.

Ngoài phần cứng camera, bộ đôi smartphone còn tích hợp nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh AI trực tiếp trên thiết bị như xóa vật thể, di chuyển đối tượng, mở rộng ảnh và cân chỉnh màu sắc tự động.

“Mục tiêu của chúng tôi là đưa tiêu chuẩn quang học ZEISS lên smartphone, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đời thường với chất lượng hình ảnh đáng tin cậy”, đại diện ZEISS chia sẻ ẢNH: KHẢI MINH

Theo đại diện ZEISS, AI trong nhiếp ảnh di động được xem là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế vai trò của người chụp. “Chúng tôi coi AI là công cụ hỗ trợ trong việc tách chủ thể, xử lý nhiễu hay tối ưu màu sắc, trong khi vẫn ưu tiên giữ lại ý đồ sáng tạo của nhiếp ảnh gia”, ông Shih nói.

Tại thị trường Việt Nam, vivo V70 FE có giá 13,99 triệu đồng cho phiên bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ, trong khi bản 12 GB RAM có giá 15,99 triệu đồng. vivo V70 có giá 17,99 triệu đồng cho phiên bản 8 GB và 19,99 triệu đồng cho phiên bản 12 GB RAM, cùng dung lượng lưu trữ 256 GB.