VLand hợp tác Ecopark phân phối The Campus 2 ngay cửa ngõ đô thị gần 200 ha

The Campus 2 nằm trên các trụ đại lộ lớn của Eco Central Park

VLand chính thức phân phối The Campus 2

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Vland (Vland) có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Với đội ngũ có từ 10 đến 14 năm kinh nghiệm, VLand lựa chọn con đường phát triển bền vững, tập trung vào phân khúc cao cấp, đi sâu vào từng dự án và từng thị trường cụ thể.

Tại thị trường miền Bắc và miền Nam, doanh nghiệp thành công khi hợp tác với nhiều chủ đầu tư lớn. Đến miền Trung, đại lý tiếp tục khẳng định dấu ấn với dự án Eco Central Park – đại đô thị được xem là biểu tượng mới của Nghệ An, được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark.

Tiếp tục đồng hành với nhà sáng lập Ecopark, VLand tiếp tục phân phối phân khu The Campus 2 tại cửa ngõ đại đô thị xanh lớn bậc nhất Nghệ An.

VLand là đại lý phân phối chính thức The Campus 2, Eco Central Park

Ông Hồ Minh Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị VLand nhấn mạnh The Campus 2 là bước tiến chiến lược của đơn vị ở thị trường Bắc Trung bộ. Phân khu này hội tụ những điểm đắt giá hiếm có trên thị trường hiện nay như quy hoạch đồng bộ, vị trí gắn liền với những hạ tầng trọng điểm và không gian sống gắn liền tiện ích giáo dục, thương mại. Đây sẽ là phân khu tạo nên giá trị lâu dài cho cả cư dân ở thực lẫn nhà đầu tư.

"Đồng hành Ecopark, chúng tôi cam kết đưa sản phẩm The Campus 2 ra thị trường với chất lượng dịch vụ tốt nhất, góp phần tạo dựng, khẳng định uy tín cho VLand tại thị trường miền Trung", ông Long khẳng định.

The Campus 2 - bức tranh thương mại đa sắc giữa lòng đô thị xanh

The Campus 2 tiếp giáp mặt đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài

Nằm ở vị trí cửa ngõ đại đô thị xanh Eco Central Park, The Campus 2 được định vị như hạt nhân kết nối nhờ tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách 70 m, đại lộ Âu Cơ 34 m. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng với sân bay, trung tâm thành phố Vinh (cũ) các tuyến giao thông huyết mạch như đường ven sông Lam, đường nối TP Vinh – Cửa Lò, hay cao tốc Bắc Nam trong chưa đầy 30 phút.



The Campus 2 đáp ứng nhu cầu ở lẫn kinh doanh của gia chủ

Sự thuận lợi về hạ tầng khiến The Campus 2 không chỉ phù hợp nhu cầu an cư, mà còn gia tăng tiềm năng khai thác thương mại cho các sản phẩm shophouse, nhà phố tại đây. Các tuyến đường lớn bao quanh phân khu giúp gia tăng lưu lượng khách, hỗ trợ kinh doanh dịch vụ và thúc đẩy thanh khoản sản phẩm trong dài hạn.

Phân khu nằm ngay tòa tháp cao tầng sắp bàn giao, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách 70m, cùng nhiều tiện ích của đại đô thị

Lợi thế từ hạ tầng không chỉ dừng lại ở kết nối. Theo nghiên cứu về tâm lý thị trường của nền tảng Batdongsan công bố cuối năm 2024, 91% người mua bất động sản ưu tiên yếu tố hạ tầng kết nối nếu chọn sản phẩm bên ngoài Hà Nội, TP HCM. 87% sẽ chọn dự án nằm ở vùng trung tâm của tỉnh (trước đây là thành phố trực thuộc tỉnh).

Còn theo các chuyên gia, bất động sản trên các trục đường thương mại có lưu lượng giao thông cao thường duy trì giá thuê mặt bằng cao hơn so với các tuyến phố lân cận. Những con số này phản ánh xu hướng chung, bất động sản gắn liền hạ tầng lớn luôn có sức hút bền vững, vừa thuận tiện khai thác kinh doanh, vừa đảm bảo khả năng tăng giá.

Phối cảnh một tuyến phố thương mại với cảnh quan xanh mát

The Campus 2 hội tụ những yếu tố này, khi vừa nằm ở trung tâm khu đô thị, vừa hưởng lợi từ loạt hạ tầng đang gấp rút hoàn thiện quanh thành phố Vinh (cũ).

Yếu tố địa phương cũng góp phần quan trọng. Năm 2024, Nghệ An ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 9%, nằm trong nhóm cao của cả nước (số liệu Cục Thống kê Nghệ An). Cùng với đó, tỉnh đang thu hút mạnh vốn đầu tư vào công nghiệp, logistics và hạ tầng du lịch. Hệ thống cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không và cảng biển quốc tế Vinh giúp khu vực này ngày càng trở thành trung tâm giao thương của Bắc Trung bộ.

Trong bối cảnh đó, bất động sản đô thị hiện đại như Eco Central Park, đặc biệt là phân khu The Campus 2, hưởng lợi trực tiếp. Vừa phục vụ nhu cầu ở thực ngày càng cao của cư dân thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư khai thác từ nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Tuyến phố quy tụ nhiều cửa hàng kinh doanh sầm uất

Không chỉ là trung tâm thương mại, The Campus 2 còn nằm trong chiến lược phát triển "đô thị sáng tạo". Trong bán kính 500 - 1.200 m quanh phân khu là hệ thống trường học quốc tế liên cấp, trung tâm học tập, nhà sách, thư viện chuyên đề và các câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, ngày 19.9 vừa qua, trường liên cấp FPT Education đã được khởi công trong khuôn viên đại đô thị với quy mô 27.000 m2, đào tạo 2.800 học sinh theo định hướng chuyên sâu về STEM, Robotics, công nghệ, tiếng Anh và phát triển cá nhân.

Bên trong The Campus 2, cư dân còn thừa hưởng công viên chủ đề Campus Park rộng 15.000 m2, nơi trẻ em khám phá khoa học, thể thao, nghệ thuật, nông nghiệp qua các khu chuyên biệt như công viên khoa học, công viên sáng tạo, nông trại vui vẻ hay công viên thể thao. Toàn bộ phân khu nằm trong quần thể cây xanh – mặt nước 50 ha của Eco Central Park.

Một góc công viên chủ đề Campus Park rộng tới 15.000 mét vuông lần tiên phong xuất hiện tại Nghệ An

Theo ông Hồ Minh Long, đại diện VLand, The Campus 2 mang đến cơ hội hiếm có để sở hữu chốn an cư hiện đại, đẳng cấp, đồng thời là tài sản đầu tư với pháp lý minh bạch, giàu tiềm năng sinh lời.

Sự kết hợp giữa dự án quy mô lớn, hạ tầng khu vực và chiến lược phân phối bài bản từ đại lý chuyên nghiệp như VLand tạo nên sức hút cho The Campus 2. Trong tương lai gần, phân khu này được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho trung tâm Nghệ An, trở thành một trong những điểm nhấn giá trị của thị trường bất động sản miền Trung.