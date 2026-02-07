VLCM Origin: Mộng Chí Tôn chính thức Alpha Test ngày 10.2.2026

Tái hiện nguyên bản VLCM - Giữ trọn tinh thần Võ Lâm kinh điển

Võ Lâm Chân Mệnh Origin được phát triển với mục tiêu tái hiện những giá trị đã làm nên bản sắc của dòng webgame VLCM, từ cấu trúc bản đồ, hệ thống gameplay cho đến nhịp vận hành quen thuộc của một thế giới võ lâm tranh bá. Trò chơi mang đến cảm giác quen thuộc cho người chơi lâu năm, đồng thời đủ chiều sâu để thu hút thế hệ người chơi mới.

Hệ thống bản đồ trong VLCM Origin ẢNH: VLCM ORIGIN: VÕ LÂM CHÂN MỆNH ORIGIN - TPL

Hệ thống bản đồ trong game được xây dựng với quy mô lớn, gồm hơn 40 khu vực quen thuộc, mở ra một thế giới võ lâm rộng lớn để người chơi tự do khám phá, tu luyện và tham gia tranh đoạt. Song song đó, hệ thống trang bị, ám khí và thú cưỡi đa dạng cho phép mỗi nhân vật phát triển theo những hướng riêng biệt, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về sức mạnh và lối chơi.

Hồi sinh nguyên bản trên đa thiết bị ẢNH: VLCM ORIGIN: VÕ LÂM CHÂN MỆNH ORIGIN - TPL

Bên cạnh việc giữ trọn giá trị cốt lõi, Võ Lâm Chân Mệnh Origin còn được tối ưu để vận hành ổn định trên nhiều nền tảng, cho phép người chơi tải và trải nghiệm trực tiếp trên mobile, đồng thời hỗ trợ PC và máy tính bảng, đảm bảo hành trình giang hồ được duy trì liền mạch trên mọi thiết bị.

4 môn phái kinh điển - Chiến thuật khắc chế, tranh đoạt không khoan nhượng

VLCM Origin mang đến 4 môn phái quen thuộc gồm Thiếu Lâm, Toàn Chân, Đào Hoa và Cổ Mộ, mỗi môn phái sở hữu bộ kỹ năng riêng, vai trò chiến đấu rõ ràng và khả năng khắc chế lẫn nhau. Sự phân hóa này tạo nên chiều sâu chiến thuật trong cả PvE lẫn PvP, buộc người chơi phải tính toán kỹ lưỡng trong từng trận giao tranh.

Các môn phái trong game ẢNH: VLCM ORIGIN: VÕ LÂM CHÂN MỆNH ORIGIN - TPL

Điểm tạo nên chiều sâu gameplay của VLCM Origin nằm ở loạt tính năng phát triển nhân vật mang tính chiến thuật cao, bao gồm:

Kinh mạch - chân khí: Ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh cốt lõi của nhân vật

Ám khí - liên trảm: Tăng nhịp độ PK, tạo ra những pha giao tranh mang tính bùng nổ

Các hệ thống này không tồn tại độc lập, mà liên kết chặt chẽ với nhau, khiến quá trình phát triển nhân vật đòi hỏi sự đầu tư và tính toán dài hạn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống thú cưỡi và thú trợ chiến, cho phép người chơi đồng thời sử dụng cả hai. Tính năng này không chỉ gia tăng sức mạnh tổng thể cho nhân vật, mà còn mở ra nhiều phương án chiến đấu linh hoạt, góp phần làm đa dạng trải nghiệm trong quá trình hành tẩu giang hồ.

Song song đó, các hoạt động mang tính cộng đồng cao như bang hội, công thành chiến, tổ đội phụ bản tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong gameplay. Đây là nơi người chơi cùng nhau phối hợp, chia sẻ lợi ích và xây dựng thế lực, đúng với tinh thần nghĩa hiệp và gắn kết đã trở thành đặc trưng của dòng game Võ Lâm.

Chính thức Alpha Test lúc 19 giờ ngày 10.2.2026

Theo thông tin từ nhà phát hành Tepaylink, Võ Lâm Chân Mệnh Origin: Mộng Chí Tôn sẽ chính thức mở Alpha Test vào lúc 19 giờ ngày 10.2.2026. Đây là giai đoạn thử nghiệm quan trọng, cho phép người chơi trải nghiệm sớm các hệ thống cốt lõi của game, từ chiến đấu, môn phái cho đến bản đồ và hoạt động bang hội.

Chính thức Alpha Test ngày 10.2.2026 ẢNH: VLCM ORIGIN: VÕ LÂM CHÂN MỆNH ORIGIN - TPL

Alpha Test không chỉ là dịp để cộng đồng sống lại ký ức Võ Lâm quen thuộc, mà còn là cơ hội để người chơi đóng góp ý kiến, cùng nhà phát hành hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt chính thức. Những anh hùng tham gia từ giai đoạn đầu sẽ là những người đầu tiên đặt nền móng cho một giang hồ mới đang dần được tái lập.

Với định hướng rõ ràng và lối chơi trung thành với giá trị nguyên bản, Võ Lâm Chân Mệnh Origin: Mộng Chí Tôn hứa hẹn mở ra một thế giới Võ Lâm chuẩn mực dành cho những ai yêu thích trải nghiệm nhập vai và tinh thần tranh đoạt đúng nghĩa. Hành trình gầy dựng bá nghiệp và vươn tới đỉnh cao Chí Tôn sẽ chính thức bắt đầu từ 19 giờ ngày 10.2.2026.

