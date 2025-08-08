Vlogger có 5 triệu người theo dõi 'cầu cứu' sau hơn chục năm bị bắt cóc

Vlogger Aurora trong video nhờ cộng đồng mạng giúp tìm cha mẹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo SCMP hôm 7.8, Aurora (ngoài 20 tuổi) - nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc với tổng cộng khoảng 5 triệu người theo dõi trên các nền tảng, đang trên hành trình tìm lại thân phận, gia đình ruột thịt sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài. Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 6.2025, vlogger này đăng tải một video kể về nỗi đau bị bắt cóc và chuỗi ngày bất hạnh sau đó. Cô tâm sự bản thân không biết tên thật của mình là gì và gia đình ruột thịt của mình ở đâu.

Hồi tưởng về những năm tháng đầu đời, Aurora nhớ gia đình mình rất hạnh phúc, bản thân được cha mẹ, anh chị hết mực yêu thương. Đến lúc cô khoảng 5 tuổi, người cha bất ngờ đưa cô đến một thành phố khác bằng xe máy, nơi cô được dạy phải gọi một phụ nữ khác là mẹ. Sau đó, họ sống cùng nhau.

Hình ảnh Aurora tại ga tàu khi bị bắt cóc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chuỗi ngày bất hạnh của Aurora bắt đầu khi cô bị một phụ nữ lạ bắt cóc trong lúc đang chơi trên phố. Bà này đưa cô đến một ngôi làng ở miền trung tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) rồi bán cô bé cho một gã đàn ông độc thân, ngoài 50 tuổi. Cô gọi người này là cha nuôi, ông luôn dạy cô phải học tập thật giỏi để mai này có thể bước vào một ngôi trường đại học danh tiếng. Dù chăm chỉ học hành nhưng Aurora vẫn thường xuyên bị cha nuôi đánh đập tàn bạo. Đáng sợ hơn, cả ông này lẫn người thân của ông này đều từng xâm hại cô.

Aurora bộc bạch rằng mình từng cố gắng trốn thoát thậm chí tự tử nhưng không thành. Sau đó, cô vào đại học, mở một cửa hàng trực tuyến kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Nữ vlogger này tự học tiếng Thái sau đó sang Thái Lan du học từ năm 2022. Cô nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video ghi lại cuộc sống du học ở xứ chùa vàng, du lịch nhiều nơi và khám phá văn hóa, ẩm thực nước này.

Hành trình tìm lại gia đình của nữ vlogger

Aurora sở hữu tổng cộng khoảng 5 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Instagram... ẢNH: FBNV

Đằng sau hình ảnh tích cực trên mạng, Aurora mang trong mình những tổn thương thời thơ ấu và luôn đau đáu tìm kiếm thân phận thật của chính mình, trở về với gia đình ruột thịt của mình. Cách đây ít lâu, người đẹp tình cờ xem video về một người cha đã tìm kiếm con gái mình suốt 19 năm và cuối cùng đã được đoàn tụ với con. Cô nói mình cảm thấy "vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng ghen tị và đau lòng".

Nữ vlogger quyết định công khai câu chuyện của mình để mong nhận được sự giúp đỡ. "Hơn chục năm qua, tôi luôn nghĩ về cha mẹ ruột của mình mỗi ngày. Vì vậy, tôi đã lấy hết can đảm để thực hiện video này, chia sẻ câu chuyện của chính mình", nhân vật có sức ảnh hưởng này chia sẻ. Cô tiếp tục: "Tôi cũng hy vọng cha mẹ, anh trai hoặc chị gái tôi có thể xem được video của tôi và liên lạc với tôi".

Nữ vlogger được yêu mến với những video tích cực trên mạng xã hội ẢNH: FBNV

Ngoài câu chuyện vừa kể, Aurora cũng chia sẻ một bức ảnh của mình do kẻ bắt cóc chụp tại một nhà ga xe lửa trước khi họ bắt đầu đến Hà Nam. Qua những thông tin đã đăng tải, cô gái trẻ hy vọng dân mạng xứ Trung có thể cho cô một vài manh mối hữu ích, góp phần lan truyền câu chuyện để giúp cô sớm thực hiện được mong ước.

Qua hình ảnh được chính chủ cung cấp, nhiều dân mạng xứ Trung suy đoán địa điểm này có thể là ga đường phía bắc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). SCMP cho biết đến đầu tháng 7 vừa qua, Aurora đã trở về Trung Quốc và trình báo vụ việc với cảnh sát Quảng Châu. "Chỉ cần được gặp cha mẹ, biết rằng họ vẫn ổn và sống khỏe mạnh là tôi đã mãn nguyện. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng dù họ giàu hay nghèo, tôi vẫn luôn yêu họ", Aurora bày tỏ.

Hiện, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Sau khi Aurora đăng tải câu chuyện của mình, nhiều dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cổ vũ và giúp chia sẻ thông tin, song cũng có không ít người nghi ngờ về độ xác thực, cho rằng cô cường điệu câu chuyện để thu hút sự chú ý. Trước ý kiến trái chiều, vlogger cho biết trước đây cô rất nhạy cảm và tự ti, không muốn người khác biết về quá khứ của mình, nhưng giờ đây bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ sự nghi ngờ nào.