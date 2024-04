VN-Index rớt 60 điểm

VN-Index bất ngờ lao dốc trong phiên ngày 15.4. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index mất tới 59,99 điểm, xuống còn 1.216,61 điểm. Chỉ riêng sàn HOSE bốc hơi khoảng 244.000 tỉ đồng, tương đương gần 10 tỉ USD. Đà giảm trên sàn Hà Nội cũng lan rộng khi mất 4,82%, xuống còn 229,71 điểm.

Đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán khiến các nhà đầu tư bất ngờ NHẬT THỊNH

Sắc đỏ áp đảo hoàn toàn trên toàn thị trường. Trong đó, sàn HOSE có đến 112 cổ phiếu giảm sàn, chiếm 20% số mã chứng khoán đang giao dịch. Số cổ phiếu giảm kịch sàn có nhiều mã vốn hóa lớn như BID, BCM, GVR,… đến các mã vốn được nhà đầu tư yêu thích như DGW, DIG, HCM,...

Đà giảm mạnh của thị trường khiến các nhà đầu tư bất ngờ bởi trong phiên sáng, thị trường vẫn khá giằng co và chỉ giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn được xem là trụ đỡ cho VN-Index cũng có nhiều mã duy trì sắc xanh như VCB, BID, CTG, LPB... Tuy nhiên đóng cửa giao dịch, chỉ còn cổ phiếu SHB duy trì sắc xanh trong khi những mã khác đều giảm mạnh. Đây là nhóm cổ phiếu đã dẫn dắt thị trường trong các đợt tăng cao gần đây.

Tương tự, nếu như trước đó các nhóm ngành nhựa, hóa chất, dầu khí vẫn có cổ phiếu tăng cao và thu hút được dòng tiền thì đến chiều cũng quay đầu đi xuống.

Cổ phiếu giảm mạnh tạo ra phiên giao dịch có thanh khoản bùng nổ. Riêng giá trị khớp lệnh HOSE lên đến hơn 33.567 tỉ đồng, tăng hơn 50% so với cuối tuần qua và sàn Hà Nội gần 3.540 tỉ đồng.

Mức giảm 4,7% của VN-Index đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất châu Á ngày 15.4. Hiện chưa có thông tin nào tác động cụ thể đến thị trường chứng khoán nhưng theo một số chuyên gia từ các công ty chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi thị trường chứng khoán thế giới trong tuần qua đã sụt giảm liên tiếp. Đồng thời, giá USD và giá vàng cùng tăng mạnh cũng kích hoạt nhà đầu tư mạnh tay bán ra cổ phiếu.

Chứng khoán giảm sâu, còn giá vàng, giá USD trong nước ghi nhận đà tăng mạnh. Sáng 15.4, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đột ngột tăng mạnh giá vàng miếng vượt qua mức giá kỷ lục 85,5 triệu đồng/lượng và liên tục điều chỉnh nhiều lần từ 300.000 - 400.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng so với đầu giờ sáng lên 2,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng SJC lên 83,3 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất trên thị trường từ trước đến nay.

Tới chiều, các ngân hàng tăng mạnh giá USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua USD bằng tiền mặt là 24.900 đồng, mua chuyển khoản 24.930 đồng và bán ra 25.270 đồng. So với sáng đầu ngày, giá USD tăng thêm 60 đồng so và tăng tổng cộng 90 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD thế giới không biến động nhiều.