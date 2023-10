VNG Digital Business giới thiệu loạt giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp tại Tech4Life

VNG Digital Business là mảng kinh doanh mới nhất và cũng là một trong 4 mảng kinh doanh cốt lõi của VNG hiện nay, tập trung vào các giải pháp công nghệ B2B, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả và an toàn.

Trong đó, Cloud Camera AI là bộ giải pháp camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Veka.ai (tiền thân là vCloudcam) phát triển cho từng nhóm ngành: Ngân hàng, Chuỗi bán lẻ, An ninh, Giao thông và Tòa nhà/chung cư, Nhà máy, Khu công nghiệp. Với chức năng phân tích và đưa ra cảnh báo, tăng cường an ninh và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, giải pháp này giúp vận hành, quản lý cửa hàng, khu dân cư, đô thị hiệu quả, tối ưu trải nghiệm khách hàng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp lẫn thành phố tại Việt Nam.

Sự kiện Tech4Life tại TP.HCM CTV

Theo Market Research Future, thị trường Camera AI (camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo) toàn cầu đã đạt quy mô 20,1 tỉ USD trong năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng lên 23,1 tỉ USD vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng hằng năm được dự đoán lên tới 15,2% trong giai đoạn từ 2023 - 2032. Sự tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu giám sát và quản lý tại các cửa hàng thương mại, cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Ông Vũ Văn Tiệp - Giám đốc sản phẩm Veka.ai, VNG Digital Business, cho biết: "Tại Việt Nam, dư địa để phát triển mảng Camera AI còn rất lớn. Bên cạnh thế mạnh về thị trường nội địa, am hiểu khách hàng, Veka.ai còn có nền tảng mạnh mẽ về hạ tầng Cloud và Data Center của VNG, cùng năng lực phát triển AI, xây dựng sản phẩm cho hàng chục triệu người dùng, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau".

Ông Vũ Văn Tiệp - Giám đốc sản phẩm Veka.ai, VNG Digital Business chia sẻ tại sự kiện CTV

Trong khuôn khổ sự kiện Tech4Life, đại diện Veka.ai cũng giới thiệu sâu hơn về quản lý hàng rào an ninh từ xa, kiểm soát phương tiện và nhận diện người ra vào một cách tự động nhờ khả năng quét gương mặt chuẩn xác, chế độ cảnh báo sớm nguy cơ cháy nổ với bản đồ nhiệt giúp cải thiện chất lượng vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và tính mạng con người.

Nhờ vào nền tảng AI, hệ thống Camera AI của Veka.ai còn giúp giám sát giao thông và trật tự trong thành phố bằng các chế độ nhận diện và cảnh báo sớm các hành vi bất thường, truy xuất hình ảnh, hành trình của các phương tiện sai phạm, đối tượng khả nghi đang bị theo dõi hoặc cần được theo dõi cho các cơ quan chức năng.

Cũng theo báo cáo tháng 4.2023 của Gartner, ngân sách cho công nghệ thông tin năm 2023 của các doanh nghiệp được dự báo tăng khoảng 9,1% so với năm 2022, trong đó chi tiêu cho dịch vụ IaaS (Infrastructure as a Service - dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng) chiếm tỷ trọng lớn, tăng 30% trong năm nay.

Nhờ sở hữu nền tảng hạ tầng số VNG Data Center đạt chứng chỉ Uptime Tier III, VNG Cloud tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp IaaS (dịch vụ hạ tầng), cùng với đa dạng hóa các dịch vụ liên quan đến PaaS (dịch vụ nền tảng), SaaS (dịch vụ sản phẩm) cho từng nhóm ngành để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Được biết, triển lãm và Hội nghị Tech4Life là sự kiện chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023 do VINASA và UBND TP.HCM tổ chức với chủ đề "Công nghệ nâng tầm cuộc sống". Sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ, start-up với các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới như: AI, IoT, Blockchain, Web 3.0, AR/VR…