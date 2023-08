VNGGames ra mắt chương trình VNGGames Rewards, 5.000 game thủ VLTK MAX trải nghiệm đầu tiên

Võ Lâm Truyền Kỳ MAX (VLTK MAX) là tựa game kế thừa tinh hoa 17 năm của dòng game “quốc dân” Võ Lâm Truyền Kỳ kết hợp với đồ họa 3D mượt mà cũng như hiệu ứng chiêu thức đột phá. Với vị thế là nhà phát hành, VNGGames đã lấy game thủ làm trọng tâm vận hành cũng như phát triển các trò chơi. Câu chuyện tri ân khách hàng và luôn đồng hành cùng game thủ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Giờ đây, VNGGames đã khởi động chương trình VNGGames Rewards với mong muốn tri ân những đóng góp và sự gắn bó của game thủ đối với các sản phẩm của VNGGames.

Từ ngày 15.8.2023 đến ngày 28.8.2023, VNGGames Rewards mở Beta và chào đón 5.000 game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ MAX trở thành những người đầu tiên nhận ưu đãi hấp dẫn từ chương trình.

Rewards mãi thưởng với hoạt động Rương Báu Đại Dương

Khi trở thành thành viên của VNGGames Rewards, game thủ có cơ hội nhận được những quà tặng vô cùng giá trị như Macbook Pro M2 2022, iPhone 14 Plus 128GB, iPad Gen 10 2022 Wifi 256GB hay Airpod Gen 3 thông qua hoạt động Rương Báu Đại Dương. Để tham gia hoạt động, người chơi cần đăng nhập thành công vào VNGGames Rewards và hoàn thành nhiệm vụ Xác minh số điện thoại để có VÉ DỰ THƯỞNG.

Vé dự thưởng gồm 6 số ngẫu nhiên và là dãy số độc nhất. Mỗi người chơi sẽ nhận được tối đa 1 Vé dự thưởng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi có thể tìm thấy Vé dự thưởng của mình tại Túi đồ VNGGames Rewards. Game thủ sở hữu Vé dự thưởng nếu may mắn sẽ có cơ hội trúng được 1 trong những phần thưởng kể trên với 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Người chơi sở hữu Vé dự thưởng với 6 số hoàn toàn trùng khớp với dãy số may mắn được công bố sẽ được tính là trúng thưởng. Kết quả hoạt động Rương Báu Đại Dương sẽ được cập nhật tại trang sự kiện Nhập hội Rewards vào ngày 29.9 tới đây.

Nhập hội Rewards, quà "sang – xịn – mịn" trao tay

Chương trình tri ân VNGGames Rewards còn mang đến nhiều hoạt động thú vị trong giai đoạn này như La Bàn Chiêu Thưởng để game thủ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà hữu ích. Tại đây, người chơi sẽ lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình để nhận được lượt quay và thử vận may tại La Bàn Chiêu Thưởng. Các nhiệm vụ bao gồm Xác thực số điện thoại, Dùng Coin (đơn vị điểm thưởng tại VNGGames Rewards) thanh toán giao dịch tại cổng thanh toán pay.zing.vn , Quy đổi thẻ Zing hoặc Voucher Got It, và cuối cùng là Xác thực địa chỉ email.

Với mỗi lượt quay, người chơi có cơ hội nhận thưởng từ 1.000 đến 5.000 Coin, Mã đổi Code game hạng mức Bạc và Vàng, thẻ Zing và Voucher Got It,... Phần thưởng nhận được có thể sử dụng ngay. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đối với Mã đổi code game, người chơi cần vào "Lịch sử" để thao tác đổi mã sang code game mong muốn.

Ngoài ra, khi tham gia chương trình, người chơi sẽ có cơ hội nhận hơn 20.000 Coin dành riêng cho đợt Chiêu Mộ này. Người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ MAX tích lũy điểm nạp trong một tháng gần đây nhất (tính từ ngày 16.7.2023 đến 15.8.2023) sẽ được quy đổi thành Coin và săn những phần quà cực chất, cực xịn từ chương trình VNGGames Rewards.

Với những giải thưởng hấp dẫn như trên, còn chần chờ gì nữa mà không rủ hội anh em Võ Lâm Truyền Kỳ MAX tham gia ngay vào chương trình VNGGames Rewards. Thời gian tới sẽ còn rất nhiều tựa game sẽ chính thức xuất hiện tại VNGGames Rewards như Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 và Kiếm Thế Origin,... Những game thủ quan tâm hãy theo dõi ngay kênh chính thức của VNGGames Rewards để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất.