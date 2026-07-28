Hộ kinh doanh cần giải pháp nộp thuế đơn giản, chính xác

Sau hơn nửa năm áp dụng cách tính thuế mới, mối quan tâm của nhiều hộ kinh doanh dần thay đổi. Nếu trước đây họ cần thời gian để làm quen với quy định và cách kê khai, thì nay hộ kinh doanh đang chủ động tìm kiếm những giải pháp giúp quản lý doanh thu, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, chính xác.



Chị Hà - chủ một tiệm thuốc tại phường Đống Đa, TP.Hà Nội - cho biết: "6 tháng nay kể từ ngày xóa bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai, tôi bắt đầu quen với việc tổng hợp doanh thu. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc đồng bộ dữ liệu nhưng vẫn kỳ vọng vào một giải pháp tích hợp trọn vẹn, hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ vận hành trơn tru mà không tốn thêm nhiều chi phí".

Hộ kinh doanh cần một giải pháp hỗ trợ quản lý doanh thu và nộp thuế đồng bộ trên một thiết bị ẢNH: VNPAY

Thấu hiểu nhu cầu này, ngày 27.7, VNPAY phối hợp với VietinBank triển khai bộ giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh với mục tiêu mang công nghệ đến từng hộ kinh doanh, từ nhỏ lẻ đến quy mô lớn. Với gói giải pháp nộp thuế số, VNPAY cung cấp phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số. Đặc biệt, để hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu chi phí, VNPAY và VietinBank triển khai chương trình miễn phí trọn bộ giải pháp đến hết năm 2028.

Ngoài ra, để giúp hộ kinh doanh ghi nhận doanh thu thực tế theo thời gian thực, dễ dàng tổng hợp cuối kỳ, hai bên cũng phối hợp triển khai bộ giải pháp thanh toán số gồm các phương thức như thanh toán quét mã VNPAY-QR, PhonePOS, SmartPOS, cổng thanh toán.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số giữa VNPAY và VietinBank diễn ra ngày 27.7 ẢNH: VNPAY

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Lương, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPAY, cho biết với vai trò của một công ty công nghệ, VNPAY liên tục cập nhật ứng dụng AI để nghiên cứu các sản phẩm công nghệ tối ưu nhất, trong đó giải pháp thanh toán và nộp thuế số được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cam kết đồng hành cùng VietinBank trên hành trình hoàn thiện hệ sinh thái, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số đơn giản, nhanh chóng.



Về phía VietinBank, ông Lê Duy Hải, Phó tổng giám đốc VietinBank, cho hay ngân hàng luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là đổi mới công nghệ, mà còn là đổi mới cách phục vụ, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Đại diện VietinBank nhấn mạnh với bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, tất cả khách hàng, từ doanh nghiệp lớn đến từng hộ kinh doanh, đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính số một cách đơn giản, thuận tiện và an toàn.

Theo ông Hải, sức mạnh tài chính của VietinBank kết hợp cùng năng lực công nghệ và hệ sinh thái thanh toán của VNPAY sẽ tạo nên một giải pháp toàn diện, giúp hàng triệu hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận dịch vụ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đại diện Ngân hàng VietinBank phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác với VNPAY triển khai giải pháp nộp thuế số ẢNH: VNPAY

Giúp hộ kinh doanh mở rộng quy mô và gia tăng doanh thu

Trong giai đoạn xã hội và cả nền kinh tế thay đổi nhanh chóng, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động thực tiễn được coi là yêu cầu bắt buộc đối với hộ kinh doanh. Việc này không chỉ giúp các đơn vị kinh doanh tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian, mà còn là bước đệm để hộ kinh doanh đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, từ đó mở ra cơ hội phát triển mô hình, gia tăng doanh thu.

Sự kết hợp giữa công ty công nghệ và ngân hàng nằm trong sự nỗ lực của cả hai bên trong việc giúp bổ sung tính năng quan trọng cho hộ kinh doanh bên cạnh những dịch vụ ngân hàng đang sử dụng hàng ngày, từ đó hoàn thiện hệ sinh thái cho người dùng dịch vụ. Ngân hàng cũng hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai nhiều ưu đãi dành riêng như: Mở tài khoản hộ kinh doanh hoàn toàn trực tuyến, tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 20 triệu đồng; nhân 5 lãi suất tài khoản thanh toán lên đến 0,5%/năm; tặng loa thông báo nhận tiền thông minh; miễn hoặc giảm phí phần mềm quản lý bán hàng, ưu đãi phí chấp nhận thanh toán POS chỉ từ 1%.

Với việc tích hợp trọn vẹn giải pháp trên một thiết bị, hộ kinh doanh không mất nhiều thời gian làm quen, không tốn chi phí đầu tư mà vẫn có thể ứng dụng công nghệ từ những khâu quen thuộc nhất.