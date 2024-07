VNPT 'cắm cờ Việt Nam' trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới

Vị thế công nghệ "Make in Vietnam" trên bản đồ AI thế giới

Nền tảng nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo VNPT SmartVision đại diện cho trí tuệ nhân tạo Make in Vietnam xuất sắc giành chiến thắng toàn diện tại cuộc thi hàng đầu thế giới về công nghệ thị giác máy tính AI City Challenge 2024 diễn ra mới đây.



Nhóm kỹ sư VNPT nhiệt huyết giải bài toán phát hiện vật thể từ camera mắt cá giành giải thưởng tại cuộc thi Ai City Challenge 2024

Mặc dù vậy, có nhiều người chưa biết nền tảng này đã được tích hợp thành công và mang tới hiệu quả thiết thực trong việc giám sát giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại nhiều địa phương trên cả nước, như Long An, Bình Phước, Đắk Lắk, Tây Ninh, Thái Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam,…

Tại cuộc thi AI City Challenge 2024, nhóm kỹ sư trẻ của VNPT AI đã giành chiến thắng trong hạng mục phát hiện vật thể từ camera mắt cá. Đây là bài toán lần đầu xuất hiện với độ phức tạp rất cao.

Giải pháp VNPT SmartVision thể hiện tinh thần "Make in Vietnam" với hơn 40 mô hình AI xử lý hình ảnh. Trong đó, mô hình AI nhận diện phương tiện giao thông đã vượt qua hơn 400 mô hình dự thi cùng đăng ký tranh tài ở thử thách khó nhất - phát hiện vật thể từ camera mắt cá với thách thức xác định đầy đủ các đối tượng trong giao thông hỗn hợp như xe buýt, xe đạp, ô tô, người đi bộ, xe tải,… từ hình ảnh bị cong vênh, bóp méo, độ phân giải nhỏ và mất cân bằng dữ liệu. Hạng mục yêu cầu xử lý dữ liệu hình ảnh từ ống kính camera giao thông góc siêu rộng, bao gồm toàn cảnh 180 độ và 360 độ quan sát.



Một bài thi trong hạng mục phát hiện vật thể từ camera mắt cá tại AI City Challenge 2024

Nhớ lại những ngày thi đầy áp lực trong cuộc thi, anh Dương Việt Hùng, Giám đốc Nền tảng VNPT SmartVision, cho biết cuộc thi kéo dài 2 tháng và được chia thành 2 chặng với gần 730 đội tham gia từ 47 quốc gia, tăng 43% số lượng đội thi so với năm 2023

"Nhóm của chúng tôi dẫn đầu và chưa từng rớt hạng trong suốt quá trình tham gia thi. Tuy nhiên, các đội thi còn lại đều tới từ những doanh nghiệp, tổ chức lớn trên thế giới nên áp lực là không nhỏ. Nhưng, thay vì lo lắng, chúng tôi chọn tập trung về phía trước", Việt Hùng nói.

Tới nay, VNPT SmartVision triển khai thực tế cho hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, tập trung vào 4 lĩnh vực xử lý hình ảnh chính gồm giám sát giao thông, giám sát an ninh, số hóa văn bản, và nhận diện, tìm kiếm khuôn mặt.

Riêng về giao thông và giám sát an ninh, giải pháp đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành, giúp các lực lượng chức năng quản lý, phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ xe sai quy định, phát hiện tai nạn giao thông...



Màn hình giám sát giao thông bằng hệ thống Camera tích hợp VNPT SmartVision tại tỉnh Long An

Lời giải cho nhiều "bài toán" khó

Thời gian qua, VNPT đã phát triển VNPT SmartVision để đáp ứng các nhu cầu về nghiệp vụ xử lý hình ảnh trên thị trường với 4 nhóm tính năng chính là giám sát giao thông, giám sát an ninh, số hóa văn bản, nhận diện và tìm kiếm khuôn mặt.

Đơn cử, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, việc phạt nguội được triển khai từ tháng 10.2023. Hơn 100 camera tích hợp VNPT SmartVision được lắp đặt đã tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm, truyền về trung tâm giám sát camera của Công an TP.Tân An toàn bộ dữ liệu các hành vi, vi phạm.

Công an TP.Tân An cho biết, nhờ việc triển khai lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, người tham gia giao thông đã chấp hành pháp luật ATGT tốt hơn, thời gian gần đây số lượng vi phạm giảm khoảng 80%.

Chị Võ Thị Thu P. (ở phường 2, TP.Tân An) nhận xét: "Từ khi có camera giám sát, ý thức của người dân tham gia giao thông được nâng cao. Trước đây, ai ra đường chạy xe muốn dừng, muốn đậu xe ở đâu là tấp vào, rồi cứ quay đầu xe tùy ý, hay không quan tâm đến tốc độ cho phép, nhưng từ ngày có thông tin phạt nguội qua camera giao thông thì ai cũng ý thức, nhắc nhở nhau".

TP Tân An lắp đặt 121 camera cho 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn, giúp giảm 80% số vụ vi phạm ATGT

Đáng chú ý, ngoài chức năng giám sát giao thông, VNPT SmartVision còn đang được áp dụng vào công tác sàng lọc và chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư. Hiện nay đề tài đã bước vào giai đoạn nước rút với những tín hiệu rất tích cực về tỷ lệ chính xác của hệ thống.

"Việc loại bỏ những chẩn đoán không cần thiết và giảm số lượng các thủ tục phức tạp cũng sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí, giảm thời gian và áp lực mà họ phải dành cho quá trình điều trị. Vì vậy, VNPT SmartVision trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ tuyến dưới trong việc chẩn đoán sớm ung thư tuyến giáp. Kết quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng sẽ được công bố trong tương lai gần", đại diện nhóm kỹ sư phát triển VNPT SmartVision thông tin.

Hiện nay, với hơn 40 model AI, nền tảng nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo VNPT SmartVision còn được ứng dụng vào nhiều bài toán cụ thể. Trong giáo dục, model AI xử lý hình ảnh khuôn mặt để phát triển Trợ lý AI quản lý an toàn đưa đón học sinh (vnFace School).

Trong thanh toán số, hơn 100 ngân hàng, tổ chức tài chính, viễn thông và thương mại trực tuyến như TPBank, HDBank, Vietcombank, SHB, MBBank, Kookmin Bank, Momo… đã tích hợp model AI xử lý hình ảnh phục vụ định danh và xác thực điện tử cho hơn 40 triệu người dân Việt Nam.

"Chúng tôi cũng đã mở rộng ứng dụng các model AI xử lý hình ảnh sang lĩnh vực chữ ký số và hợp đồng điện tử để chống lại các thủ thuật giả mạo về giấy tờ và khuôn mặt, góp phần thúc đẩy giao dịch số an toàn và hiệu quả", Giám đốc Nền tảng VNPT SmartVision Dương Việt Hùng nói thêm.