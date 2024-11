VNPT Family Safe: Đầu tư nhỏ - lợi ích lớn

Thùy Trang (ở Q.Tây Hồ, Hà Nội) từng đau đầu tìm nhiều cách để giám sát, quản lý con trên mạng nhưng bất thành, cho đến khi tìm đến dịch vụ Family Safe của VNPT, "nút thắt" của gia đình chị đã được gỡ bỏ.

Phụ huynh đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ con khỏi các rủi ro trực tuyến

Internet và các thiết bị số ngày nay đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là đối với trẻ em. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi đó là những rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn khi phụ huynh khó có thể quản lý, kiểm soát được các hoạt động của con trẻ trên môi trường mạng.

Theo khảo sát của UNICEF, 82% trẻ em Việt Nam từ 12 - 13 tuổi sử dụng internet hằng ngày, con số này ở lứa tuổi 14 - 15 là 93%. Thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội lên tới 5 - 7 giờ mỗi ngày.

Khi con bắt đầu bước vào cấp 2, Thùy Trang đã mua cho con điện thoại riêng để tiện liên lạc và phục vụ cho việc học tập. Nhưng khi tần suất, thời gian sử dụng điện thoại của con ngày càng nhiều hơn, chị không khỏi lo lắng, băn khoăn.

"Cứ đi học về là con cầm điện thoại quên ăn, quên học. Bố mẹ liên tục phải thúc giục, nhắc nhở, thậm chí có những lúc phải quát mắng nhưng con vẫn lén dùng, thậm chí dùng ban đêm. Vì thế lúc nào con cũng trong tình trạng uể oải, mệt mỏi".

"Bất lực" vì không thể giám sát con hàng ngày hàng giờ, lại cũng không thể cấm con sử dụng, chị Trang tìm tới một số ứng dụng để quản lý con nhưng cũng chưa thực sự giải quyết được triệt để nhu cầu của mình.

Cứ đi học về là các con xem youtube quên ăn, quên học

Cũng như chị Trang, anh Danh Hiển (ở Q.Đống Đa, Hà Nội) còn thêm nhiều lo ngại khi con mình có thể tiếp cận với những thông tin độc hại, không phù hợp lứa tuổi hay bị lừa đảo trên mạng.

"Tôi rất lo vì không biết con mình đã xem gì, đọc gì trên mạng. Con từng truy cập vào một số trang web lạ khi tôi vắng nhà, và cũng không biết đã cung cấp, khai báo thông tin gì ở link này", anh Hiển chia sẻ.

Trẻ em đang trở thành mục tiêu của tội phạm mạng vì sự non nớt và thiếu kỹ năng an toàn trên internet. Do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và khả năng nhận diện các nguy cơ trực tuyến, các em dễ bị thu hút bởi những nội dung hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng và bất lực, nhất là khi các phương pháp giám sát truyền thống không còn hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động trực tuyến của trẻ.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết này, nhiều bậc phụ huynh đã tìm kiếm và sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, đặc biệt là các giải pháp giúp chủ động lọc, chặn nội dung.

Với các gia đình đang sử dụng mạng internet VNPT, VNPT Family Safe là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh nhờ những tính năng quản lý hữu ích và lọc chặn hiệu quả khi được tích hợp ngay từ "đầu vào", giúp bảo vệ con tốt hơn trên môi trường số mà không gây ra sự khó chịu, ức chế cho trẻ.

Giải pháp t iện lợi - a n toàn - g iá rẻ

Là dịch vụ được tích hợp vào thiết bị của nhà mạng, VNPT Family Safe không yêu cầu cài đặt ứng dụng phức tạp, mà chỉ cần kích hoạt dịch vụ và tải ứng dụng, phụ huynh đã có thể quản lý toàn bộ thiết bị kết nối mạng, không cần cài đặt vào điện thoại hay máy tính của con. Điều này đặc biệt hữu ích khi phụ huynh bận rộn hoặc phải đi công tác xa, đảm bảo rằng mọi truy cập của trẻ đều được quản lý chặt chẽ.

VNPT Family Safe không chỉ là công cụ hỗ trợ cha mẹ quản lý con cái mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho phụ huynh

Với giao diện thân thiện và đơn giản, VNPT Family Safe phù hợp ngay cả với những người không am hiểu về công nghệ. Chị Thùy Trang hồ hởi chia sẻ: "Khi được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về Family Safe, tôi đã không chần chừ đăng ký sử dụng ngay. Thực sự rất cần và đủ cho nhu cầu của mình và phí dịch vụ chỉ 20.000 đồng/tháng".

"Nhà tôi dùng mạng internet của VNPT và gói dịch vụ đã được tích hợp vào thiết bị rồi nên tôi chỉ cần gọi điện cho tổng đài đăng ký dịch vụ và tải ứng dụng về là đã quản lý giờ giấc dùng điện thoại của con được rồi. Thích nhất là tính năng lên lịch dùng cho con. Vợ chồng tôi và con đã thảo luận và thống nhất giờ nào con được dùng điện thoại rồi lên lịch trên ứng dụng Family Safe. Cứ tới giờ đó là mạng tự động ngắt kết nối. Chỉ vài tuần, con đã quen và vào nếp và không còn cố mè nheo, đòi hỏi nữa", chị Trang nói thêm.

Được phát triển bởi Tập đoàn VNPT với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng giải pháp an toàn thông tin, đảm bảo độ tin cậy và chất lượng, dịch vụ Family Safe tích hợp bộ lọc thông minh, đảm bảo các con không tìm kiếm được các từ khóa nhạy cảm như bạo lực, giới tính, phản tính, chất kích thích, lừa đảo, cờ bạc;… chặn lọc các đường link độc hại, lừa đảo nên giải quyết được nhu cầu bảo vệ an toàn của nhiều gia đình hiện nay.

Sau một thời gian sử dụng Family Safe, anh Danh Hiển đã giải tỏa được phần nào nỗi lo của mình. "Dù có đi công tác xa thì tôi vẫn biết con ở nhà chơi game bao lâu, hay truy cập vào những đường link nào. Để an tâm hơn, tôi luôn bật chế độ trẻ em để Family Safe chặn lọc đi các thông tin độc hại, đường link lừa đảo", anh Hiển bộc bạch.

Với chi phí chỉ từ 20.000 đồng/tháng, Family Safe của VNPT còn cung cấp nhiều ưu đãi như miễn phí 2 tháng đầu sử dụng và tặng thêm 1 tháng khi khách hàng đăng ký gói VNPT Family Safe 13 (12 tháng).

Đây là một khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, giúp bảo vệ trẻ khỏi các rủi ro trên mạng và xây dựng thói quen sử dụng internet một cách lành mạnh, có trách nhiệm.