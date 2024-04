VNPT ký hợp tác truyền tin cảnh báo sớm phòng cháy chữa cháy

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác chiến lược và toàn diện số 46/TTHT-BCA-VNPT giữa Bộ Công an và Tập đoàn VNPT ngày 27.4.2023, ngày 9.4 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số lĩnh vực truyền tin cảnh báo sự cố trong công tác Phòng cháy chữa cháy giữa Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an) và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Theo nội dung ghi nhớ hợp tác, 3 đơn vị sẽ phát huy thế mạnh của từng bên, cùng tham gia phối hợp đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy; hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu, sản xuất, xây dựng các giải pháp, thiết bị ứng dụng công nghệ mới... trong công tác phòng cháy chữa cháy đến với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo các đơn vị ký biên bản ghi nhớ

Phát biểu tại sự kiện, thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, đánh giá cao vai trò quan trọng của Tập đoàn VNPT trong việc cung cấp các nền tảng số, giải pháp hạ tầng và công nghệ phục vụ chuyển đổi số các bộ, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp. Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh mong muốn VNPT sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu hỗ trợ đắc lực công tác truyền tin cảnh báo sự cố và chuyển đổi số phòng cháy chữa cháy.

Yêu cầu cấp bách

Thống kê cho thấy, năm 2023 toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm 255 người thương vong, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 878 tỉ đồng và 236 ha rừng. Riêng tháng 1.2024 có 376 vụ cháy, làm 6 người thương vong, thiệt hại gần 74 tỉ đồng và 214,7 ha rừng.

Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân mặc dù đã đầu tư trang bị các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) hợp chuẩn theo quy định cũng như tổ chức nhân sự ứng trực theo dõi, nhưng để phòng tránh cháy nổ một cách an toàn thì rất cần những giải pháp thông minh, đáng tin cậy, giúp tự động giám sát và cảnh báo sớm kịp thời tới thân chủ cũng như liên kết ngay với lực lượng PCCC gần nhất để xử lý sự cố nhanh nhất, kịp thời đảm bảo an toàn về người và của.



Lãnh đạo 3 bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ký kết

Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực cảnh báo sớm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xem là bước ngoặt mới để giảm thiểu rủi ro đến tài sản và tính mạng của người dân, đồng thời mang lại hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, xác định nguyên nhân cháy.

Trong xu thế tích cực ứng dụng thành tựu công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện yêu cầu về chuyển đổi số của Chính phủ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong công tác cảnh báo sớm phòng cháy chữa cháy là yêu cầu cấp bách. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cả nước, góp phần giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân.