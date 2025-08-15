VNPT tiếp nối truyền thống tiên phong

Khởi sinh từ bão lửa, trưởng thành cùng đất nước

Giữa những ngày sôi sục khí thế chuẩn bị của Cách mạng Tháng 8 giành chính quyền trên cả nước, cùng với nhiều quyết định quan trọng để đảm bảo thắng lợi của Tổng khởi nghĩa, Hội nghị toàn quốc của Đảng ta tại Tân Trào - Tuyên Quang trong 2 ngày 14 và 15.8.1945 đã có quyết định thành lập "Ban giao thông chuyên môn", tổ chức tiền thân của Nha Bưu điện.

Đây là một dấu mốc lịch sử khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành Bưu điện Việt nam, sau này là ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Từ đó, ngày 15.8 được lấy làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện.

Trong giai đoạn đó, nhờ tinh thần dũng cảm, tận tụy và sự mưu trí tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện đã nhanh chóng tổ chức hệ thống thông tin liên lạc với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, tạo nên những huyết mạch thông tin từ các căn cứ địa cách mạng ở vùng rừng núi tới khắp nông thôn, thành thị.

Trên từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam, có thể nói ở nơi đâu cũng in đậm dấu chân của người Bưu điện, nơi đâu cũng thấm đẫm mồ hôi và cả máu xương của các anh hùng, liệt sĩ Bưu điện. Qua 2 cuộc kháng chiến, đã có gần 1 vạn cán bộ, chiến sĩ của ngành anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. 50 đơn vị của Ngành đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

"Các thế hệ đi trước đã mở đường bằng mồ hôi, xương máu để giữ vững huyết mạch thông tin cho cách mạng, góp phần dựng xây nền Độc lập - Tự do. Kế thừa tinh thần xả thân và tiên phong ấy của ngành, chúng ta phải phát huy toàn bộ trí lực để xứng danh "cánh tay nối dài" của Chính phủ trong xây dựng quốc gia số, kiến tạo Việt Nam số, vì một Việt Nam hạnh phúc và phồn thịnh…", ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT, chia sẻ.

Tiên phong đổi mới

Đại hội VI năm 1986, thời khắc khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước, cũng là lúc ngành Bưu điện có những quyết định mang tính cách mạng.Tiến sĩ Mai Liêm Trực nhớ lại: "Trong khi thế giới 95% còn dùng analog, ngành Bưu điện Việt Nam đã quyết định táo bạo đi thẳng vào số hóa - từ tổng đài, cáp quang, vi ba, đến thông tin vệ tinh".

Qua Chiến lược Tăng tốc 2 giai đoạn từ năm 1993 - 2000, ngành Bưu điện - trong đó vai trò chủ lực là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đã đi tắt đón đầu, phát triển cơ sở hạ tầng BCVT - CNTT Việt Nam ngang tầm trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, mở ra một hành trình phát triển mới với sứ mệnh mới. Tháng 4.2008, rồi đến tháng 5.2012, hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 lần lượt được phóng thành công, đưa Việt Nam lên bản đồ vũ trụ thế giới. Trong thời gian đó, doanh thu của VNPT đã vượt mốc 1 tỉ USD - chỉ đứng sau ngành dầu khí.

Ngày 18.4.2008, vệ tinh Vinasat-1 của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo, đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng, giúp Việt Nam hoàn chỉnh hệ thống viễn thông bao gồm cả mặt đất và cả không gian

Giai đoạn 2012 - 2019 là thời điểm VNPT đối mặt với thách thức lớn: thị trường viễn thông bão hòa, cạnh tranh khốc liệt. Lúc này, một quyết định tái cơ cấu toàn diện được đưa ra. Ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐTV VNPT, chia sẻ: "Nếu không tái cơ cấu, VNPT sẽ mất vị thế. Chúng tôi phải xây dựng lại từ tài chính đến nhân lực, từ hạ tầng đến chiến lược".

Chiến lược VNPT 4.0 ra đời đưa VNPT trở thành tập đoàn đầu tiên trong khối doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt lộ trình chuyển đổi số. Từ đây, VNPT chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới: Dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang "nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số" (DSP); trở thành một ICT Hub của khu vực Châu Á vào năm 2030.

Tiên phong trong xây dựng quốc gia số, kiến tạo Việt Nam số

Đóng vai trò là một trong những đơn vị chủ lực của quốc gia trong triển khai các chiến lược chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, VNPT liên tiếp được Chính phủ tin tưởng đặt hàng triển khai các dự án chuyển đổi số trọng điểm quốc gia, trong đó có Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;…

VNPT đã và đang thực hiện sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

Không chỉ ở cấp trung ương, VNPT còn là đối tác chiến lược của nhiều địa phương trong triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền số và kinh tế số.

Về phát triển hạ tầng và dịch vụ số, VNPT đã đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cáp quang tới từng hộ gia đình. Dự kiến, đến hết năm 2025, sóng Vinaphone 5G của VNPT sẽ phủ tới 85% dân cư. Song song với việc cung cấp hạ tầng truyền tải, VNPT không ngừng sáng tạo, nghiên cứu và làm chủ các công nghệ mới 4.0 như Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IOT), chuỗi khối (Block chain),…

Trong hành trình gần 80 năm dựng lớn lên cùng đất nước, kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước, VNPT luôn hiện diện như một biểu tượng của sự tiên phong. "Chúng tôi luôn ý thức rằng, những gì VNPT có hôm nay là kết quả của bao thế hệ đã ngã xuống, đã dốc cạn tâm sức để giữ vững mạch máu thông tin, giữ vững niềm tin. Tiếp nối tinh thần tiên phong ấy, thế hệ VNPT hôm nay không thể dừng lại", ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV VNPT, chia sẻ.