VNPT tung ưu đãi trị giá 3 tỉ đồng mùa World Cup 2026

Nhằm mang đến trải nghiệm thể thao đỉnh cao cho người hâm mộ mùa FIFA World Cup 2026™, VNPT triển khai chuỗi ưu đãi "Đường tới World Cup" với tổng giá trị quà tặng lên tới 3 tỉ đồng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV và combo Internet - Truyền hình VNPT.

Không chỉ được theo dõi trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026™ trên nền tảng MyTV, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng hấp dẫn như iPhone 17 Pro Max, AirPods 4, voucher mua sắm và nhiều ưu đãi giá trị xuyên suốt mùa giải.

Thưởng thức World Cup 2026 cùng cơ hội nhận quà Iphone 17 Pro Max, AirPods 4 và ưu đãi 300.000đ

Ưu đãi tới 300.000 đồng khi đăng ký mới combo Internet - Truyền hình VNPT.



Từ ngày 1.06 đến hết 30.06.2026, khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet - Truyền hình MyTV của VNPT và thanh toán trước cước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng tiền mặt cùng ưu đãi thêm 1 tháng sử dụng dịch vụ miễn phí.

Chương trình áp dụng cho nhiều gói cước như HomeTV1, HomeTV2, HomeTV3, HomeTV VIP1, HomeTV VIP2, HomeTV VIP3 và Home Đỉnh, giúp khách hàng vừa tối ưu chi phí, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá đỉnh cao ngay tại nhà.

Vừa xem World Cup 2026™, vừa săn quà cực khủng trên MyTV.

Song song với ưu đãi hòa mạng, từ ngày 1.6 đến 30.7.2026, MyTV triển khai chương trình tương tác "Đường tới World Cup" trên ứng dụng MyTV dành cho toàn bộ khách hàng.

Khách hàng hào hứng với ưu đãi trị giá 3 tỉ đồng mùa World Cup 2026™ của VNPT

Người dùng chỉ cần truy cập chuyên mục chương trình trên smartphone hoặc tablet để mở quà, thực hiện các nhiệm vụ tương tác hằng ngày và tích lũy lượt chơi xuyên suốt mùa giải. Khách hàng sử dụng TV hoặc website cũng có thể tham gia nhanh bằng cách quét QR code hiển thị trên giao diện dịch vụ.

Thông qua chương trình, khách hàng có cơ hội sở hữu:

iPhone 17 Pro Max 256 GB



Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation



Hơn 16.000 quà tặng khác như voucher Grab, Shopee trị giá tới 500.000 đồng



Các gói cước thể thao hấp dẫn trên MyTV



Đặc biệt, toàn bộ nội dung World Cup 2026™ sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV với chất lượng cao, mang đến trải nghiệm thể thao sống động cho người hâm mộ trong suốt mùa hè bóng đá năm nay.

Khách hàng có thể truy cập ứng dụng MyTV để tìm hiểu chương trình và đăng ký các gói dịch vụ; hoặc truy cập Digishop VNPT để đăng ký combo Internet - Truyền hình VNPT. Mọi thông tin chi tiết hoặc nhu cầu đặt lịch khảo sát, hòa mạng dịch vụ Internet và truyền hình, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1166 để được tư vấn và hỗ trợ.