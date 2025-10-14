VNPT và Qualcomm hợp tác phát triển công nghệ lõi toàn cầu

Ngày 14.10, VNPT và Qualcomm tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VNPT Qualcomm Excellence Center - VQEC).

Đại diện VNPT và Qualcomm bấm nút ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm ẢNH: MINH QUYẾT

Theo chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, VNPT xác định 3 trụ cột trọng tâm: hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững (gồm mạng 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng kết nối thế hệ mới); hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ số "Make in Vietnam" phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cùng công nghệ lõi do người Việt làm chủ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, điện toán biên và công nghệ bán dẫn.

Trong đó, VQEC được định vị là trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và startup công nghệ.

Trung tâm sẽ tập trung phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo nội địa và khẳng định vị thế Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh: "Sự ra đời của Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong hành trình VNPT chuyển mình trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam. Trung tâm sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm "Make in Vietnam" vươn tầm quốc tế".

Ông Liêm cho biết thêm, VQEC có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra không gian mới cho phát triển hạ tầng số 5G/6G, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, từ đó hình thành các sản phẩm - dịch vụ công nghệ phục vụ hệ sinh thái số Việt Nam.

Trung tâm cũng sẽ trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và giới nghiên cứu để tạo ra chuỗi giá trị công nghệ đồng bộ.

Ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành toàn cầu Tập đoàn Qualcomm, khẳng định: "Tại Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực".

Trước đó, tháng 8.2025, VNPT và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới việc thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VQEC). Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và phát triển công nghệ lõi toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ số quốc tế.