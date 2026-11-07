VNPT và Quảng Trị: Từ kết quả chuyển đổi số đến những bài toán phát triển mới

Một năm hợp tác: Những kết quả từ thực tiễn

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn VNPT được ký ngày 29.10.2025, tập trung vào 4 trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Năm đầu tiên triển khai thỏa thuận cũng là thời điểm Quảng Trị vận hành bộ máy sau hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm các hệ thống số hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Trong bối cảnh đó, VNPT đã bảo đảm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị truyền hình đến 100% UBND, Đảng ủy của 78 xã, phường, đặc khu, với 189 điểm cầu. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn gồm 1.339 trạm 4G, 56 trạm 5G; hệ thống điện toán đám mây phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cũng được mở rộng theo quy mô tỉnh sau hợp nhất.

Kết quả đáng chú ý, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice vận hành thống nhất toàn tỉnh, liên thông 3 cấp từ Trung ương đến cấp xã từ đầu năm 2026, phục vụ 145 cơ quan, đơn vị với gần 20.000 tài khoản. Đến ngày 30.10.2026, có tới 94,5% văn bản được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử; 100% đơn vị xử lý, ban hành văn bản trên hệ thống.… Toàn bộ 45.934 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng toàn tỉnh, với hơn 45.000 tài khoản. Đã đồng bộ 100% hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. VNPT Quảng Trị cũng đã triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời khảo sát và đánh giá ngay trong cuối năm 2026.

Chuyển đổi số cũng hiện diện rõ hơn trong hoạt động kinh tế và đời sống. Trên địa bàn Tỉnh hiện có khoảng 8.382 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT. Trong giáo dục, 314/443 trường học sử dụng vnEdu, 307 trường triển khai học bạ số. Ở lĩnh vực y tế, các giải pháp số của VNPT được triển khai tại 20/29 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và toàn bộ 78 trạm y tế xã, phường. Đáng chú ý, AI đã bước đầu được đưa vào hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua trợ lý tri thức VNPT iKnow, triển khai tại 10 đơn vị với hơn 1.000 tài khoản.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn VNPT trong triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược thời gian qua, và nhấn mạnh giai đoạn 2027 -2030, việc hợp tác cần ưu tiên nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu chuyên ngành…

Từ số hóa đến quản trị bằng dữ liệu và AI

Trên nền tảng đã hình thành, VNPT đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng không chỉ mở rộng ứng dụng số mà tập trung khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và giải quyết các nhu cầu đặc thù của Quảng Trị.

Đại diện chính quyền địa phương và VNPT trao biên bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2027 - 2030

Bốn nhóm trọng tâm được VNPT xác định gồm: phát triển chính quyền dựa trên dữ liệu và điều hành thông minh; chuyển đổi số cấp xã; kinh tế số gắn với lợi thế địa phương; và nền tảng AI dùng chung phục vụ chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Trong đó, ưu tiên nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), gắn với xây dựng kho dữ liệu dùng chung và kết nối dữ liệu chuyên ngành. Mục tiêu là chuyển từ tổng hợp, hiển thị thông tin sang phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định, nhất là trong quản lý kinh tế - xã hội, môi trường và phòng chống thiên tai.

Ở cấp cơ sở, VNPT đề xuất hệ sinh thái chuyển đổi số cho 78 xã, phường, đặc khu, tích hợp hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ và các kênh tương tác với người dân, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền hai cấp, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công.

AI tiếp tục là điểm nhấn trong đề xuất hợp tác. Thay vì phát triển các ứng dụng riêng lẻ, VNPT hướng tới nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, người dân thực hiện thủ tục hành chính và lãnh đạo khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Việc tích hợp trợ lý tri thức vào hệ thống quản lý văn bản cũng được nghiên cứu để đưa AI vào công việc thường ngày.

VNPT cũng đề xuất phát triển cửa khẩu số, logistics thông minh tại Lao Bảo, Cha Lo, La Lay; ứng dụng dữ liệu, IoT và AI trong nông nghiệp; mở rộng số hóa di sản và du lịch thông minh. Các giải pháp này gắn với những lĩnh vực Quảng Trị ưu tiên phát triển, đặc biệt là logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Nhân dịp này, Tập đoàn VNPT trao tặng 500 điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, khẳng định VNPT cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị huy động nguồn lực, chuyên gia và các giải pháp công nghệ để triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2030.