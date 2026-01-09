VNR500 năm 2025 - Dấu ấn sinh thái Eurowindow Holding

Nền tảng tạo nên những thành tích ấn tượng trong năm 2025 của Eurowindow Holding đến từ chiến lược phát triển loạt dự án khu đô thị xanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại Nghệ An, doanh nghiệp đang triển khai khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden và khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue; tại Thanh Hóa có thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân khu vực.

Các khu đô thị xanh do Eurowindow Holding phát triển sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Trong đó, cảnh quan xanh thể hiện ở mật độ cây xanh và mặt nước lớn. Công trình xanh là sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo, thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà. Vận hành xanh thể hiện qua việc sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực trong vườn hoa; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới cây và hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm chi phí hiệu quả cho cư dân.

Đại diện Công ty CP Eurowindow Holding vinh dự đón nhận giải thưởng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Trên nền tảng đó, Eurowindow Holding tiếp tục đặt ra kế hoạch mở rộng quy mô, sắp tới triển khai loạt dự án KĐT xanh tại nhiều địa phương trên cả nước, cụ thể tại Hưng Yên có khu đô thị Eurowindow River City, tại Tây Ninh với Euro Green Capital. Việc mở rộng phát triển dự án không chỉ gia tăng quy mô hoạt động, mà còn cho thấy định hướng nhất quán của doanh nghiệp trong chiến lược quy hoạch đô thị xanh, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của thế giới.

Song song với đó, Công ty cổ phần Eurowindow thành viên trong hệ sinh thái Eurowindow Holding cũng vừa được vinh danh năm thứ 16 liên tiếp trong bảng xếp hạng VNR500, giữ vững vị thế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, thi công các giải pháp tổng thể về vật liệu xây dựng xanh. Là doanh nghiệp tiên phong đưa cửa hiện đại uPVC tiêu chuẩn châu Âu vào thị trường nội địa, Eurowindow hiện cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như cửa nhôm, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa cuốn, cửa thông minh… Các giải pháp cửa và vách kính Eurowindow được đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật, được tin tưởng trở thành lựa chọn bởi hàng triệu khách hàng, chủ đầu tư và được ứng dụng trong hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho các đô thị Việt Nam.

Thông qua các con số ấn tượng, Eurowindow khẳng định vị thế dẫn đầu ngành cửa khi sở hữu tổng tài sản lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, doanh thu hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm và duy trì đà tăng trưởng bền vững hai con số trong nhiều năm liền. Doanh nghiệp cũng đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều địa phương. Hiện nay, hơn 3.000 lao động đang làm việc tại Eurowindow với thu nhập ổn định cùng nhiều chính sách, chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Từ nền tảng vật liệu xanh, bước chuyển sang phát triển bất động sản với loạt dự án khu đô thị xanh, với khát vọng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, Eurowindow Holding đang cho thấy một hành trình phát triển nhất quán và có chiều sâu. Đó không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp bất động sản, mà là cách một hệ sinh thái doanh nghiệp tham gia giải bài toán phát triển bền vững của đô thị Việt Nam trong giai đoạn mới - bằng những dự án cụ thể, những giá trị đo đếm được và một tầm nhìn dài hạn hướng tới con người.