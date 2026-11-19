Hướng tới làm chủ công nghệ, sản xuất vắc xin trong nước

Tại buổi tiếp đón, Phó thủ tướng đánh giá VNVC là đơn vị "tiên phong, nỗ lực và rất năng động", bày tỏ kỳ vọng VNVC tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đóng góp vào phát triển công nghiệp vắc xin, nâng cao năng lực tự chủ và thúc đẩy y tế dự phòng. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của MSD trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, vắc xin tiên tiến và hợp tác hiệu quả với VNVC, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Tập đoàn MSD và Công ty Vắc xin VNVC tại trụ sở Chính phủ ngày 18.11 ẢNH: VGP

Hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa hai doanh nghiệp, Phó thủ tướng nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ lõi, hướng tới làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm, không chỉ dừng ở sản xuất, đóng gói. Phó thủ tướng đề nghị MSD và VNVC sớm cụ thể hóa kế hoạch hợp tác, đồng thời giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, thúc đẩy triển khai đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng khuyến khích MSD nghiên cứu đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin công nghệ cao tại Việt Nam, hướng tới phục vụ thị trường trong nước và khu vực.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Bộ Y tế, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, VNVC và MSD đã trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vắc xin VNVC và ông Marc Gailhardou, Chủ tịch MSD khu vực các Thị trường Liên lục địa trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác ẢNH: PHAN TUẤN

Sự kiện là dấu ấn quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD, được thể hiện bằng kế hoạch hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia, trên nguyên tắc cùng phát triển vì mục tiêu nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngành y tế đang thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược, nhằm nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực hai doanh nghiệp hàng đầu MSD và VNVC của hai quốc gia trong lĩnh vực y dược, vắc xin trong thúc đẩy tiến tới hợp tác chiến lược về chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, giúp Việt Nam từng bước nâng cao năng lực sản xuất vắc xin, góp phần thực hiện mục tiêu tự chủ các công nghệ chiến lược, bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC với gần 300 trung tâm trên toàn quốc đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vắc xin cho người dân ẢNH: MỘC THẢO.

Từ góc độ phát triển khoa học và công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao sự chủ động, tiên phong của VNVC trong quá trình chuyển mình từ hệ thống tiêm chủng quy mô lớn, hiện đại sang lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vắc xin chất lượng quốc tế. Theo Thứ trưởng, kế hoạch hợp tác với các đối tác quốc tế của VNVC tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành vắc xin và hướng tới xuất khẩu.

VNVC xây dựng nhà máy gần 3.000 tỉ đồng để sản xuất vắc xin

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC, cho biết nhiều năm qua, VNVC đã hợp tác chặt chẽ với MSD đưa nhiều loại vắc xin đến với người dân Việt Nam, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cả trẻ em và người lớn. VNVC cũng xác định sản xuất vắc xin là chiến lược đầu tư dài hạn, đòi hỏi nguồn lực lớn, công nghệ tiên tiến và quản trị chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỉ đồng, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm ẢNH: VNVC

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vắc xin tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Nhà máy dự kiến đầu tư giai đoạn 1 dự kiến đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đi vào sản xuất vắc xin từ 2028 để có sản phẩm thương mại hóa từ 2029.

Nhà máy được đầu tư các công nghệ hiện đại như robot, hệ thống chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc và công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước, giúp hạn chế can thiệp trực tiếp của con người, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và nâng cao độ chính xác trong sản xuất.

Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD, đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. Với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, MSD kỳ vọng đóng góp những thế mạnh của công ty vào mối quan hệ hợp tác dự kiến.

"Thông qua việc kết hợp thế mạnh của hai bên, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam", tiến sĩ Marc Gailhardou chia sẻ.