VNVC khai trương trung tâm tiêm chủng đầu tiên tại tỉnh Trà Vinh

Chạm mốc 100 trung tâm tiêm chủng trước Tết Nguyên đán 2023, ngay trong tuần thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết, sáng nay ngày 10.2.2023 Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tiếp tục khai trương thêm trung tâm thứ 101 tại tỉnh Trà Vinh, mở đầu cho chuỗi 100 trung tâm VNVC tiếp theo trên cả nước.

Trong buổi sáng khai trương, VNVC Trà Vinh tiếp nhận hơn 500 người lớn và trẻ em đến chích ngừa các loại vắc xin cúm, vắc xin dại, vắc xin 6 trong 1, 5 trong 1, Rotavirus… Đặc biệt, số lượng khách hàng chích vắc xin Gardasil và Gardasil 9 vượt trội, chứng tỏ nhu cầu của người dân về nhiều loại vắc xin, trong đó có vắc xin phòng bệnh ung thư do vi rút HPV rất cao. Được biết, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 là vắc xin đầu tiên trên thế giới phòng được các bệnh ung thư do vi rút HPV.

Anh N. Nam (28 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh) cùng bạn gái là chị H.D. Phương (25 tuổi) đến để chích vắc xin phòng các bệnh ung thư do HPV. Anh Nam cho biết, anh và bạn gái dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới. "Vừa rồi tôi đọc tin tức thấy nhiều người trẻ mắc bệnh tình dục và gây nhiều bệnh ung thư. Biết được vắc xin Gardasil 9 phòng được nhiều tuýp vi rút HPV cho cả nam và nữ nên cả tôi và người yêu cùng đến chích ngừa. Đây cũng là món quà sức khỏe đặc biệt mà tôi muốn dành tặng người yêu trước dịp Lễ Tình nhân 14.2 năm nay", Anh Nam ngại ngùng chia sẻ.

Theo ghi nhận từ VNVC, từ thời điểm giữa năm 2022, đã có rất nhiều khách hàng liên hệ với VNVC để được đặt lịch chích vắc xin Gardasil và Gardasil 9 khi hai loại vắc xin này liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm do cung ứng khó khăn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực vượt bậc, đến nay tại 101 trung tâm VNVC trên toàn quốc nói chung và VNVC Trà Vinh nói riêng, người dân đã có thể chích ngừa đầy đủ loại vắc xin này và các loại vắc xin quan trọng khác.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, mặc dù vắc xin phòng các bệnh ung thư do vi rút HPV đã có trên thế giới hơn 10 năm nay nhưng người Việt Nam vẫn chưa có nhiều cơ hội sử dụng vắc xin này do lượng vắc xin cung ứng cho thị trường Việt Nam rất hạn chế. Hiện nay, nếu việc cung ứng đầy đủ hơn thì nhiều trẻ em, người lớn sẽ được chích ngừa sớm, điều này mang lại ý nghĩa rất to lớn khi vắc xin HPV có thể phòng chống được nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, u nhú sinh dục… Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm, khó điều trị, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tiền bạc, thậm chí tính mạng của người bệnh.

"Đặc biệt là mới đây, tại Việt Nam vắc xin Gardasil 9 được mở rộng chỉ định sử dụng cho nam giới và không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục với nữ giới, rất kịp thời bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đồng tính nam MSM và cộng đồng những người đồng tính LGBT - bởi nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh nguy hiểm đó ở nhóm này rất cao", BS Chính cho biết thêm.

Nhiều cặp đôi dành tặng cho nhau món quà là vắc xin phòng HPV trong dịp lễ Tình nhân sắp đến. Ảnh: Nguyên An

Ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Vùng Mekong I, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC chia sẻ: "Khi trao đổi với chúng tôi, nhiều Khách hàng cho biết tại địa phương đang khan hiếm nhiều loại vắc xin kéo dài mấy tháng nay như vắc xin phòng dại, uốn ván, hay vắc xin phòng HPV… VNVC Trà Vinh ra đời kịp thời "giải cơn khát" vắc xin cho người dân, đồng thời giúp bà con thuận tiện trong chích ngừa, tiết kiệm thời gian và tiền bạc thông qua các chương trình ưu đãi giá, hỗ trợ chính sách trả góp không lãi suất, miễn phí chích ngừa các loại vắc xin quan trọng hàng đầu như vắc xin phòng bệnh lao, vắc xin cúm, vắc xin viêm gan B với mục đích ngày càng nhiều trẻ em và người lớn tại địa phương, đặc biệt là bà con ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chích ngừa vắc xin đầy đủ với chi phí hợp lý, thậm chí miễn phí".

Đồng bộ với hệ thống VNVC toàn quốc, kho vắc xin của VNVC Trà Vinh có quy mô lớn hơn 500m2, nhiều phòng khám phòng tiêm hiện đại, đầy đủ vắc xin chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu chính hãng từ các hãng uy tín hàng đầu Thế giới như Glaxosmithkline - Bỉ (GSK), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ)... Toàn bộ vắc xin được bảo quản tại hệ thống dây chuyền lạnh đạt chuẩn Quốc tế GSP lưu trữ vắc xin trong nhiệt độ tiêu chuẩn 2-8 độ C. Tất cả phòng chích ngừa được trang bị tủ giữ vắc xin chuyên dụng, vắc xin được vận chuyển với các xe lạnh và thiết bị vận chuyển chuyên dụng, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng.

"Cùng với 100 trung tâm trên toàn quốc, sự xuất hiện của VNVC Trà Vinh dịp đầu năm mới càng khẳng định cho uy tín của VNVC, góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích của vắc xin, tăng độ phủ vắc xin rộng rãi và bình đẳng cho người dân trên khắp mọi miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa", ông Nguyễn Thành Danh khẳng định.

Nhân dịp khai trương, VNVC Trà Vinh dành nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn (áp dụng từ ngày 10.2.2023 đến hết ngày 10.3.2023) như sau: - Ưu đãi đến hơn 1 triệu đồng khi mua combo vắc xin Gardasil 9 + Phế cầu 13 + Cúm - Miễn phí chích ngừa vắc xin cúm Ivacflu-S, vắc xin Lao - Ưu đãi đến 5% giá tất cả các loại vắc xin - Ưu đãi đến 2.8 triệu đồng + túi bỉm sữa 500k khi mua Gói vắc xin (tùy giá trị hóa đơn) - Ưu đãi giá vắc xin cúm Tứ giá thế hệ mới Vaxigrip Tetra/ Influvac Tetra từ 356.000 VNĐ tiết kiệm còn 299.000 VNĐ, 199.000 VNĐ - Ưu đãi nhiều combo vắc xin quan trọng cho trẻ em & người lớn lên đến 307.000 VNĐ - Nhiều quà tặng hấp dẫn khác như: quạt nhựa, túi giữ nhiệt,...