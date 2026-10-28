VNVC ra mắt và triển khai vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt

Ngay trong sáng ra mắt vắc xin cúm dạng xịt mũi, gần 300 trung tâm VNVC tiếp nhận nhiều phụ huynh đưa con đến để được tư vấn và sử dụng phương thức chủng ngừa mới, đặc biệt là các gia đình có trẻ "sợ kim tiêm".

VNVC ra mắt vắc xin cúm dạng xịt, vắc xin này đã được triển khai tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều phân phối toàn cầu ẢNH: NHÂN LÊ

Nhiều phụ huynh đưa con trải nghiệm vắc xin cúm dạng xịt

Đưa con trai 7 tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Như Ngọc (35 tuổi, phường Tân Sơn) cho biết trước ngày tiêm chủng bé thường lo lắng. Nay biết có vắc xin cúm chỉ cần xịt vào mũi, chị cho con chủng ngừa ngay.

"Ở trường đang có nhiều ca mắc cúm, bệnh này lại lây rất nhanh nên tôi muốn phòng ngừa sớm cho con. Trước đây, cứ đến lịch tiêm nhắc vắc xin là hai mẹ con đều cùng chuẩn bị tâm lý, nay với vắc xin mới tôi thấy việc phòng bệnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều", chị Ngọc chia sẻ.

Bé Nguyễn Minh Đức (7 tuổi) sử dụng vắc xin cúm dạng xịt mũi tại VNVC, dưới sự chứng kiến của ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam và BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC ẢNH: NHÂN LÊ

Chị Minh Hương (38 tuổi) đưa con trai 12 tuổi đến VNVC sau khi biết vắc xin cúm dạng xịt được triển khai tại Việt Nam. Con thường xuyên tham gia các hoạt động ở trường nên chị chú trọng phòng cúm và các bệnh đường hô hấp.

"Trước đây, con thường tìm cách né mỗi khi nghe nhắc đến tiêm. Lần này biết có vắc xin cúm dạng xịt, con còn hỏi mẹ khi nào được đi. Đây đúng là tin vui với gia đình tôi", chị Hương chia sẻ.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến, dễ lây lan trong trường học, nhà trẻ. Tại Việt Nam, cúm và các bệnh hô hấp đang gia tăng tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong một tuần giữa tháng 10, thành phố ghi nhận 34.664 ca viêm đường hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với mức trung bình bốn tuần trước đó. Trong các mẫu xét nghiệm dương tính với cúm, vi rút A/H1N1 chiếm gần 77%.

Trẻ mắc cúm A phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương ẢNH: BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cúm mùa có thể gây biến chứng nghiêm trọng, kể cả ở trẻ khỏe mạnh, như viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Trẻ mắc cúm dễ lây vi rút cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền. Bác sĩ Khanh nhận định vắc xin cúm dạng xịt mũi bổ sung lựa chọn phòng bệnh cho trẻ, nhất là trẻ sợ kim tiêm. "Dù sử dụng hình thức nào, chủ động phòng cúm hằng năm vẫn cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan", bác sĩ Khanh lưu ý.

Vắc xin cúm công nghệ mới với ba lớp đáp ứng miễn dịch

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết đây là loại vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi, có hơn 20 năm giám sát an toàn trên thế giới. Đến nay, vắc xin đã được triển khai tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều được phân phối toàn cầu.

Vắc xin cúm dạng xịt là vắc xin cúm sống giảm độc lực, giúp phòng ba chủng vi rút cúm gồm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria. Trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vắc xin cúm cần sử dụng 2 liều, cách nhau ít nhất 4 tuần; trẻ đã có tiền sử tiêm phòng cúm có thể sử dụng 1 liều tùy theo lịch sử tiêm chủng. Trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi sử dụng 1 liều. Vắc xin cần được sử dụng hằng năm do vi rút cúm liên tục biến đổi.

Dù sử dụng vắc xin cúm dạng tiêm hay dạng xịt mũi, trẻ vẫn cần chủng ngừa hằng năm để duy trì khả năng bảo vệ trước vi rút cúm liên tục biến đổi ẢNH: BÌNH AN

Loại vắc xin này không chỉ khác biệt ở phương thức sử dụng không cần kim tiêm mà còn kích thích đáp ứng "miễn dịch 3 lớp", gồm miễn dịch niêm mạc mũi họng, góp phần bảo vệ tại cửa ngõ vi rút cúm xâm nhập; miễn dịch toàn thân, tạo kháng thể chống vi rút; và miễn dịch tế bào, giúp nhận diện, loại bỏ tế bào nhiễm vi rút.

"Theo dữ liệu nghiên cứu, vắc xin ghi nhận hiệu quả phòng cúm lên đến 88% đối với các chủng vi rút tương đồng với chủng trong vắc xin. Vắc xin cúm dạng xịt bổ sung lựa chọn phòng cúm cho trẻ bên cạnh vắc xin dạng tiêm", BS.CKI Bạch Thị Chính cho biết.

Theo các chuyên gia AstraZeneca, dù không cần kim tiêm, vắc xin này vẫn cần nhân viên y tế có chuyên môn trực tiếp thực hiện hoặc giám sát, tuân thủ đầy đủ quy trình khám sàng lọc, chỉ định và các quy định về an toàn tiêm chủng.