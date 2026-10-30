VNVC triển khai vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi, người có bệnh nền

Trong bối cảnh bệnh cúm A đang lây lan nhanh, nhiều trẻ em, người lớn và người cao tuổi phải nhập viện do biến chứng nặng, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) đưa về Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, đặc biệt là người mắc bệnh nền, mở thêm cơ hội phòng bệnh cho nhóm có nguy cơ cao.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể của VNVC nhằm góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi ẢNH: LIÊN LÊ

Giải pháp phòng cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi

Có mặt tại trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM), bác sĩ Trần Thị Hồng Loan (60 tuổi) cho biết, ở tuổi này, điều bà mong muốn nhất là duy trì sức khỏe, chủ động trong sinh hoạt và không trở thành gánh nặng cho con cháu.

"Là bác sĩ, tôi hiểu rõ nguy cơ biến chứng nặng do cúm ở người cao tuổi, đặc biệt khi bản thân có tiền sử hen suyễn. Vì vậy, tôi chủ động tiêm ngay khi biết VNVC đã đưa vắc xin cúm chuyên biệt này về Việt Nam", bác sĩ Loan chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Loan tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC, mong muốn giảm nguy cơ mắc cúm nặng khi có tiền sử hen suyễn ẢNH: MỘC THẢO

Ông Nguyễn Lam (63 tuổi), Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, phấn khởi khi tham dự lễ ra mắt và là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC. Gắn bó nhiều năm với công tác chăm sóc người cao tuổi, ông đánh giá đây là bước tiến ý nghĩa và mong muốn ngày càng nhiều hội viên, người cao tuổi được tiếp cận các giải pháp phòng bệnh tiên tiến, chủ động bảo vệ sức khỏe để sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Ông Nguyễn Lam, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiêm vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi tại VNVC ẢNH: LIÊN LÊ

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin cúm tiêu chuẩn vẫn quan trọng. Tuy nhiên, miễn dịch suy giảm theo tuổi khiến người cao tuổi đáp ứng vắc xin thấp hơn, nhất là người có bệnh nền.

Theo bác sĩ Chính, vắc xin cúm chuyên biệt là vắc xin cúm bất hoạt dạng phân mảnh, được phát triển chuyên biệt nhằm tăng cường đáp ứng miễn dịch ở người cao tuổi. Vắc xin phòng ba chủng cúm mùa gồm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria. Phân tích tại Đan Mạch và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức giảm nguy cơ nhập viện do cúm cao hơn thêm 32%; đồng thời giảm tỷ lệ nhập viện do bệnh tim mạch, hô hấp và nhập viện nói chung.

Đến tháng 9.2025, vắc xin này đã được sử dụng hơn 360 triệu liều trên toàn cầu. Vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi được cơ quan y tế tại hơn 25 quốc gia khuyến nghị sử dụng, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Đức...

Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của VNVC bảo quản vắc xin cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên với chất lượng cao nhất ẢNH: MỘC THẢO

Bác sĩ Kuharaj Mahenthiran, Giám đốc Y khoa Sanofi Việt Nam, cho biết cúm mùa là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, hô hấp. Việc tăng cường tiếp cận vắc xin cúm có hiệu quả bảo vệ cao hơn đóng vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ biến chứng và gánh nặng bệnh tật ở người cao tuổi.

Cúm có thể kích hoạt hàng loạt đợt bệnh cấp, đe dọa tính mạng người cao tuổi

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó 3-5 triệu ca nặng và 290.000-650.000 ca tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan đến cúm.

Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người từ 60 tuổi trở lên, dự báo bước vào giai đoạn dân số già năm 2036. Tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65 năm.

GS Ngô Quý Châu chủ động tiêm vắc xin cúm chuyên biệt ngay ngày đầu triển khai tại Việt Nam ẢNH: LIÊN LÊ

TTND-GS-TS-BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó tổng giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người cao tuổi dễ gặp biến chứng cúm, nhất là khi mắc bệnh nền. Trên 95% người cao tuổi Việt Nam có ít nhất một bệnh nền, khoảng 70% mắc từ hai đến ba bệnh.

Cúm có thể gây suy hô hấp, mất kiểm soát đường huyết, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim khoảng 10 lần, đột quỵ 8 lần. Sau mắc cúm, người cao tuổi vẫn có thể suy giảm sức khỏe, cần sự hỗ trợ lâu dài từ gia đình.

Hiểu rõ vai trò của vắc xin trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm do cúm, GS Ngô Quý Châu chủ động tiêm vắc xin cúm chuyên biệt ngay ngày đầu triển khai tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích người cao tuổi tiêm phòng cúm hằng năm, duy trì dinh dưỡng, vận động hợp lý và kiểm soát tốt bệnh nền để sống vui, sống khỏe.