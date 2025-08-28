VNVC và giấc mơ công bằng vắc xin cho người Việt

Vùng trũng vắc xin dịch vụ hơn 8 năm trước

Từ năm 2017 trở về trước, người dân trong nước chủ yếu chỉ tiếp cận khoảng 10 loại vắc xin cơ bản dành cho trẻ em trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Thị trường vắc xin dịch vụ tại Việt Nam lúc này vẫn còn nhiều hạn chế, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ còn nhỏ lẻ, trang thiết bị lạc hậu và thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, loạn giá bán. Hình ảnh phụ huynh xếp hàng dài xuyên đêm trước vài cơ sở tiêm chủng dịch vụ để "giành" suất tiêm ít ỏi chắc chắn vẫn là những ký ức khó quên. Một số gia đình có điều kiện phải đưa con ra nước ngoài tiêm với chi phí rất cao.

Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này không chỉ đến từ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh rất lớn trên thế giới, đôi khi vượt xa năng lực đáp ứng của các nhà máy sản xuất vắc xin, mà còn bởi lĩnh vực tiêm chủng dịch vụ Việt Nam khi đó chưa được đầu tư bài bản, chính vì thế chưa được các hãng dược phẩm quốc tế xem là thị trường ưu tiên. Những đơn hàng vắc xin từ Mỹ, Pháp, Bỉ… thường phải đặt trước, thậm chí trả tiền trước nhiều năm với số lượng lớn và gần như không có sẵn nguồn dự trữ để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến từ các thị trường mới nổi. Trong khi đó, trong nước cũng chưa có đơn vị lớn về tiêm chủng đủ tầm vóc và năng lực để đàm phán, nhập khẩu số lượng lớn vắc xin cũng như tổ chức tiêm chủng quy mô lớn một cách an toàn và hiệu quả, bảo đảm uy tín và chất lượng của vắc xin.

Mặt khác, nhận thức về tiêm chủng trong cộng đồng trước đây còn hạn chế. Không ít người hoài nghi, thậm chí hiểu sai về vắc xin. Vắc xin cho người lớn gần như chưa được biết tới, khiến công tác phòng bệnh cho trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi đều gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh vẫn rình rập tấn công con người mỗi năm.

VNVC đã phối hợp cùng các hãng dược phẩm toàn cầu đưa về Việt Nam gần 20 loại vắc xin, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ tại Việt Nam

Hệ thống Tiêm chủng VNVC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ký kết hợp đồng lịch sử đặt mua 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca và bàn giao phi lợi nhuận cho Chính phủ

VNVC ra đời - bước ngoặt thay đổi diện mạo ngành tiêm chủng dịch vụ Tháng 6.2017, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra đời với trung tâm đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, mở ra một mô hình tiêm chủng hiện đại, công bằng, nhân văn và chuyên nghiệp, dần khép lại thực trạng khan hiếm vắc xin, mang đến cho tất cả trẻ em và người lớn cơ hội tiếp cận vắc xin chất lượng cao, dịch vụ an toàn, quy trình chuyên nghiệp và giá cả hợp lý. Sau gần 10 năm, VNVC đã góp phần thay đổi diện mạo ngành tiêm chủng dịch vụ Chỉ sau hơn 8 năm, VNVC đã phát triển gần 240 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc với hơn 2.000 phòng khám và phòng tiêm vắc xin, hàng trăm kho bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế, dịch vụ chuyên nghiệp và rộng khắp các địa phương trên cả nước. Đặc biệt, với hàng chục triệu lượt tiêm vắc xin trong gần 10 năm qua, VNVC đã góp phần nâng tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em lên mức cao ổn định, đồng thời lần đầu tiên đưa tỷ lệ tiêm chủng ở người lớn đạt mức kỷ lục tại Việt Nam. Để có được thành công đó, VNVC đã nỗ lực toàn diện để trở thành hệ thống tiêm chủng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện với các hãng dược phẩm, vắc xin hàng đầu thế giới như GSK (Bỉ), Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), MSD (Mỹ), AstraZeneca (Anh), Takeda (Nhật Bản), Abbott (Hà Lan), Biologics Substipharm (Thụy Sĩ)..., đưa hàng chục loại vắc xin thế hệ mới, từng chỉ dành cho các quốc gia phát triển, về Việt Nam. Chỉ vài năm sau khi VNVC có mặt trên thị trường, những loại vắc xin từng khan hiếm như 6 trong 1, phế cầu, rota, dại... đã trở nên phổ biến và dễ tiếp cận với chi phí hợp lý. Gần 20 loại vắc xin mới và thế hệ mới như phế cầu 13, 15, 20, 23; não mô cầu B; não mô cầu ACYW-TT, vắc xin sốt xuất huyết, zona thần kinh... lần lượt được VNVC đưa về triển khai tiêm chủng rộng rãi cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn. Với sự lớn mạnh nhanh chóng và vững chắc của VNVC, ngành y tế dự phòng Việt Nam có thêm một hệ thống tiêm chủng tư nhân nỗ lực chủ động nguồn cung ứng vắc xin và tiến gần hơn đến mục tiêu sản xuất vắc xin công nghệ cao với chi phí hợp lý để góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, giữa đại dịch Covid-19, trong khi cả thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh, VNVC đã đầu tư mạo hiểm khi tham gia đóng góp cùng AstraZeneca nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19. Với hợp đồng đầu tư rất sớm từ tháng 11.2020, VNVC đã giành được quyền mua 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên tại châu Á triển khai tiêm vắc xin chất lượng cao phòng đại dịch, góp phần quan trọng trong chiến lược đẩy lùi dịch bệnh tại Việt Nam.

Kỳ tích đến từ chiến lược đầu tư lớn, bài bản và đẳng cấp ngay từ ban đầu

Để gầy dựng nên một hệ thống trung tâm tiêm chủng khác biệt, chuyên nghiệp, hiện đại, lớn mạnh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và hiếm có trên thế giới, tạo bước ngoặt thay đổi cục diện ngành tiêm chủng và thuyết phục các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới ưu tiên đưa vắc xin mới về Việt Nam, ngay từ khi thành lập, VNVC đã tập trung xây dựng các nền tảng phát triển bền vững. Song song với việc nhanh chóng mở rộng hệ thống trung tâm hiện đại khắp 3 miền, VNVC phát triển đồng bộ 3 trụ cột gồm đầu tư cho hệ thống bảo quản vắc xin và hệ thống vận chuyển vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP, xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao, nhân viên y tế chuyên nghiệp và triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng. Trong đó, chất lượng vắc xin được VNVC xác định là yếu tố cốt lõi để triển khai tiêm chủng an toàn, hiệu quả và chất lượng.

Khắc phục tình trạng phổ biến tại nhiều cơ sở tiêm chủng là vẫn sử dụng thiết bị bảo quản đơn giản như tủ lạnh dân dụng, thùng lạnh hoặc phích lạnh, ngay từ đầu, VNVC đã đầu tư bài bản hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại gồm hệ thống kho tổng tại 3 miền, hệ thống kho bảo quản tại mỗi trung tâm, hệ thống xe lạnh vận chuyển chuyên dụng và hệ thống tủ bảo quản chuyên biệt tại từng phòng tiêm. Toàn bộ hệ thống này đều đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, được giám sát nhiệt độ tự động theo thời gian thực, vận hành với ít nhất 3 nguồn điện dự phòng độc lập, đảm bảo chất lượng vắc xin luôn ổn định và đồng nhất từ nhà sản xuất đến người tiêm trong mọi điều kiện.

Song song, VNVC là mô hình tiêm chủng vắc xin chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam có quy mô gần 11.000 nhân sự, trong đó gồm hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tiêm chủng và an toàn vắc xin. VNVC vận hành một hệ thống tiêm chủng khép kín, chuyên môn hóa rất cao từ khám sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi đến xử trí phản ứng sau tiêm. Bên cạnh đó, VNVC còn là đơn vị duy nhất xây dựng mạng lưới tổng đài hoạt động liên tục từ 7 giờ đến 24 giờ mỗi ngày với hàng nghìn nhân sự tại các địa phương, luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp, hỗ trợ người dân trên toàn quốc, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng.

Hệ thống Cold chain bảo quản vắc xin của VNVC gồm kho lạnh tổng, kho lạnh độc lập tại mỗi trung tâm, xe lạnh vận chuyển vắc xin, tủ bảo quản chuyên dụng tại mỗi phòng tiêm và cácthiết bị bảo quản chuyên dụng khác

VNVC là mô hình tiêm chủng vắc xin chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam có quy mô gần 11.000 nhân sự chất lượng cao, 100% bác sĩ và điều dưỡng có chứng chỉ An toàn tiêm chủng

Không chỉ dẫn đầu về nguồn cung vắc xin và chất lượng tiêm chủng, VNVC còn thiết lập chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ tiêm chủng tại Việt Nam. Gần 240 trung tâm (tính đến tháng 8.2025) trên toàn quốc được đầu tư bài bản, không gian hiện đại, đầy đủ các khu chức năng như phòng khám, phòng tiêm hiện đại, phòng xử trí phản ứng sau tiêm có đầy đủ trang thiết bị, không gian chờ, không gian theo dõi sau tiêm, khu vui chơi rộng rãi, phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh, khu cho bé bú, khu thay tã miễn phí, thân thiện với trẻ nhỏ và phụ huynh.

Nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội

VNVC còn là đơn vị tiên phong thiết lập cơ chế bình ổn giá vắc xin, triển khai các ưu đãi dài hạn như cam kết không tăng giá trong suốt thời gian tham gia gói vắc xin, hỗ trợ "tiêm vắc xin trước, trả chi phí sau", chia nhỏ thanh toán trong nhiều lần, miễn phí đặt giữ vắc xin… Từ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận vắc xin phòng bệnh.

Bên cạnh đó, VNVC xác định truyền thông, giáo dục cộng đồng là mũi nhọn để nâng cao nhận thức về tiêm chủng vắc xin, đặc biệt ở nhóm người lớn ít tiếp cận vắc xin. Các chiến dịch như "Năm hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin"; hàng nghìn lớp tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, người cao tuổi, học sinh sinh viên; hàng loạt cuộc thi sáng tạo như "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC", "Tiêm ngừa - chuyện chưa kể"... đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, giúp tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng gia tăng mạnh mẽ.

VNVC nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức tiêm chủng cho cộng đồng và tiêm hàng triệu liều vắc xinmiễn phí cho người dân

Không chỉ tiên phong trong y tế dự phòng, VNVC còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực như trao tặng hàng chục triệu liều vắc xin cúm, uốn ván, lao, viêm gan B miễn phí cho trẻ em và người lớn; tổ chức tiêm vắc xin miễn phí cho các cựu chiến binh, lực lượng công an, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn…; đồng hành cùng Quỹ "Cơm có thịt", Quỹ "Ngày mai tươi sáng" vì bệnh nhân ung thư; hỗ trợ xây nhà tái định cư cho bà con vùng lũ, tài trợ xây cầu, ủng hộ thường niên các quỹ khuyến học… Những hoạt động này góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Với chiến dịch truyền thông hiệu quả, VNVC góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng, đặc biệt mở rộng tiếp cận cho nhóm người lớn, người có bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai. Đơn cử như tỷ lệ tiêm vắc xin cúm của người lớn tại Việt Nam đã tăng từ 4% (2021) lên hơn 10% (2024) - theo nghiên cứu của Eplus Research. VNVC ghi nhận gần 50% khách hàng tiêm chủng là người lớn năm 2024, một dấu ấn chưa từng có trong lịch sử tiêm chủng Việt Nam.

VNVC đóng góp xây dựng khu tái định cư làng Nủ (Lào Cai) sau ảnh hưởng của bão Yagi

Với những đóng góp nổi bật trong nhiều năm qua, VNVC đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, nhiều năm liền, VNVC được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh đứng đầu top công ty dược uy tín hàng đầu Việt Nam, Top 10 thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu số 1 Việt Nam - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng, Top 10 doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững 2024, Môi trường làm việc tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024, 1 trong 13 tập thể được tôn vinh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2025. Đặc biệt, gần đây nhất, tại chương trình "Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2025" do Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo phối hợp cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức, VNVC đã được vinh danh là "Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin tốt nhất Việt Nam năm 2025" và "Thương hiệu uy tín, chất lượng tốt nhất năm 2025".