Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38

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Phương Maika - vợ ca sĩ Akira Phan thu hút sự chú ý khi khoe nhan sắc trong hai chiếc váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Cô dâu 38 tuổi lựa chọn những mẫu đính pha lê cầu kỳ, tôn vẻ sang trọng và quyến rũ.
Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika diễn ra tối 26.9 tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM, với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 2.5. Trong ngày trọng đại, cô dâu gây chú ý với hai thiết kế váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương.
Dàn sao Việt đến chung vui
Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cô quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái thông qua những buổi tiệc chung. Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua những biến cố tình cảm riêng.
Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Úc, trong khi Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Nữ doanh nhân cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến cô quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.
Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với những ca khúc như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh và Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, nam ca sĩ bị đứt dây chằng khi chơi bóng đá, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đến năm 2019, anh trở lại với diện mạo thay đổi và xác nhận từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau khi kết hôn, Akira Phan cho biết cả hai dự định sớm có con chung, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống gia đình.
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