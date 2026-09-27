Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38

Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika diễn ra tối 26.9 tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM, với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 2.5. Trong ngày trọng đại, cô dâu gây chú ý với hai thiết kế váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương.

Phương Maika diện váy cưới trễ vai hai trong một do Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Trang phục tông bạc, sử dụng phom corset 3D cùng những viên pha lê đính kết thủ công. Bên cạnh váy cưới, Phương Maika còn sở hữu bó hoa cưới làm từ pha lê trong suốt Ảnh: NVCC

Chiếc khăn voan trở thành điểm nhấn đặc biệt với những nốt nhạc đính Swarovski và tên ca khúc The Vow. Đây là món quà Akira Phan dành tặng vợ trong ngày trọng đại Ảnh: NVCC

Bộ váy cưới được thiết kế với phần tùng xòe rộng, giúp cô dâu nổi bật khi bước vào lễ đường. Sau đó, phần tùng có thể tháo rời để thuận tiện di chuyển Ảnh: NVCC

Ở thiết kế thứ hai, Phương Maika lựa chọn váy ôm sát với những đường xếp nếp tạo khối. Các chi tiết pha lê hình giọt nước được đính thủ công trên thân váy Ảnh: NVCC

Khác với vẻ lộng lẫy của váy cưới chính, thiết kế dành cho tiệc chào bàn và after party chú trọng sự gọn nhẹ, giúp cô dâu thoải mái giao lưu cùng khách mời Ảnh: NVCC

Dàn sao Việt đến chung vui

Diễn viên Song Luân diện đơn giản, anh phối áo thun đen với quần tây cùng màu tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch Ảnh: NVCC

Ưng Đại Vệ đến chung vui cùng vợ chồng Akira Phan, anh từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc trước khi hoạt động solo và chuyển hướng kinh doanh Ảnh: NVCC

Ca sĩ Lưu Chí Vĩ xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ Ảnh: NVCC

MC Nguyên Khang bảnh bao trong bộ vest lịch lãm khi đến dự đám cưới của ca sĩ Akira Phan Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Phạm Trưởng cùng bà xã rạng rỡ, sánh đôi đến chúc mừng Akira Phan trong ngày trọng đại Ảnh: NVCC

Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cô quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái thông qua những buổi tiệc chung. Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua những biến cố tình cảm riêng.

Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Úc, trong khi Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Nữ doanh nhân cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến cô quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với những ca khúc như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh và Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, nam ca sĩ bị đứt dây chằng khi chơi bóng đá, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đến năm 2019, anh trở lại với diện mạo thay đổi và xác nhận từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi kết hôn, Akira Phan cho biết cả hai dự định sớm có con chung, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống gia đình.