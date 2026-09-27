    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giải trí

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38

    An Hạ
    An Hạ
    Phương Maika - vợ ca sĩ Akira Phan thu hút sự chú ý khi khoe nhan sắc trong hai chiếc váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Cô dâu 38 tuổi lựa chọn những mẫu đính pha lê cầu kỳ, tôn vẻ sang trọng và quyến rũ.

    Hôn lễ của Akira PhanPhương Maika diễn ra tối 26.9 tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM, với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 2.5. Trong ngày trọng đại, cô dâu gây chú ý với hai thiết kế váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương.

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 1.

    Phương Maika diện váy cưới trễ vai hai trong một do Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Trang phục tông bạc, sử dụng phom corset 3D cùng những viên pha lê đính kết thủ công. Bên cạnh váy cưới, Phương Maika còn sở hữu bó hoa cưới làm từ pha lê trong suốt

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 2.

    Chiếc khăn voan trở thành điểm nhấn đặc biệt với những nốt nhạc đính Swarovski và tên ca khúc The Vow. Đây là món quà Akira Phan dành tặng vợ trong ngày trọng đại

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 3.

    Bộ váy cưới được thiết kế với phần tùng xòe rộng, giúp cô dâu nổi bật khi bước vào lễ đường. Sau đó, phần tùng có thể tháo rời để thuận tiện di chuyển

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 4.

    Ở thiết kế thứ hai, Phương Maika lựa chọn váy ôm sát với những đường xếp nếp tạo khối. Các chi tiết pha lê hình giọt nước được đính thủ công trên thân váy

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 5.

    Khác với vẻ lộng lẫy của váy cưới chính, thiết kế dành cho tiệc chào bàn và after party chú trọng sự gọn nhẹ, giúp cô dâu thoải mái giao lưu cùng khách mời

    Ảnh: NVCC

    Dàn sao Việt đến chung vui

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 6.

    Diễn viên Song Luân diện đơn giản, anh phối áo thun đen với quần tây cùng màu tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 7.

    Ưng Đại Vệ đến chung vui cùng vợ chồng Akira Phan, anh từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc trước khi hoạt động solo và chuyển hướng kinh doanh

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 8.

    Ca sĩ Lưu Chí Vĩ xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 9.

    MC Nguyên Khang bảnh bao trong bộ vest lịch lãm khi đến dự đám cưới của ca sĩ Akira Phan

    Ảnh: NVCC

    Vợ CEO của Akira Phan diện váy cưới khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh 10.

    Nhạc sĩ Phạm Trưởng cùng bà xã rạng rỡ, sánh đôi đến chúc mừng Akira Phan trong ngày trọng đại

    Ảnh: NVCC

    Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cô quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái thông qua những buổi tiệc chung. Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua những biến cố tình cảm riêng.

    Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Úc, trong khi Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Nữ doanh nhân cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến cô quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

    Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với những ca khúc như Lời nguyền, Mùa đông không lạnhMong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, nam ca sĩ bị đứt dây chằng khi chơi bóng đá, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đến năm 2019, anh trở lại với diện mạo thay đổi và xác nhận từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

    Sau khi kết hôn, Akira Phan cho biết cả hai dự định sớm có con chung, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống gia đình.

    Tin liên quan

    Akira Phan đính chính tin đồn, tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ CEO

    Akira Phan đính chính tin đồn, tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ CEO

    Trước những thông tin không đúng liên quan đến cuộc sống hôn nhân, phía Akira Phan và người bạn đời có động thái gây chú ý.

    Khám phá thêm chủ đề

    Akira Phan Phương Maika Đám cưới Chung Thanh Phong

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận