Vợ chồng giám đốc hợp tác xã tử vong trong tư thế treo cổ

Ngày 10.4, thông tin từ UBND xã Công Liêm (H.Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, Công an H.Nông Cống đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.



Theo UBND xã Công Liêm, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ông L.V.T (43 tuổi, ngụ thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm; Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Công Liêm) và vợ là bà H.T.H (37 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại kho chứa hàng rau củ quả của gia đình.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Công Liêm đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an H.Nông Cống và các đơn vụ nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, ngoài giữ chức Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Công Liêm, anh T. cùng vợ còn kinh doanh, buôn bán rau củ quả.

Hiện, cơ quan công an chưa thông tin chính thức về vụ việc.