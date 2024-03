Vợ chồng Han Ga In gây sốt với bộ ảnh đầu tiên sau 19 năm cưới

Han Ga In sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000, được yêu thích qua các bộ phim: Khăn tay vàng, Ma nữ Yuhee, Mặt trăng ôm mặt trời, Lớp kiến trúc 101, Mistress… Những năm gần đây, nghệ sĩ 8X còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình, mới nhất là Europe Outside the Tent. Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Han Ga In còn được biết đến là một trong những "biểu tượng sắc đẹp" của showbiz xứ kim chi nhờ vẻ đẹp khả ái, dịu dàng và dường như "bất biến" theo thời gian.