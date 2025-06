Vợ chồng Hoàng tử Harry không được mời dự lễ diễu hành mừng sinh nhật Vua Charles

Đây là năm thứ ba liên tiếp vợ chồng Hoàng tử Harry không được tham dự sự kiện trọng đại này vì họ vẫn đang bất hòa với hoàng gia.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời vào tháng 9.2022, Thái tử Charles lên ngôi vua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không được mời tham dự lễ diễu hành Trooping the Colour.

Lần cuối cùng vợ chồng Harry tham dự lễ diễu hành Trooping the Colour là vào năm 2019 ẢNH: REUTERS

Mặc dù Harry và vợ đã từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia và rời cung điện Buckingham đến California sinh sống vào năm 2020, một số quan chức cho rằng cặp đôi này vẫn sẽ được mời đến các sự kiện quan trọng như Trooping the Colour.

"Khi Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, tôi nghĩ các quan chức hoàng gia rất muốn nhấn mạnh rằng cả hai vẫn được mời đến những dịp như Trooping the Coloru. Thực tế, họ không được mời. Điều này rất quan trọng", Eden nói cách đây 3 năm.

Được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để kỷ niệm sinh nhật chính thức của Quốc vương Anh, Trooping the Colour được xem là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất của hoàng gia.

Hơn 1.400 kỵ binh và quân nhạc tham dự lễ diễu hành ẢNH: AP

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex kết hôn vào tháng 5.2018, cùng nhau tham dự Trooping the Colour một tháng sau đám cưới và một lần nữa vào năm 2019.

Họ đi trong đoàn xe ngựa hoàng gia và xuất hiện trên ban công cung điện Buckingham cùng với những thành viên hoàng gia khác vào thời điểm đó.

Mối quan hệ giữa Vua Charles và Hoàng tử Harry rất khó hàn gắn

Tin tức Hoàng tử Harry và Markle không được mời tham dự lễ diễu hành Trooping the Colour sau nhiều năm liên tiếp xuất hiện khi Harry tuyên bố rằng người cha 76 tuổi không nói chuyện với anh.

"Tôi muốn hòa giải với gia đình mình", Harry nói với BBC vào tháng 5.2025 sau khi anh thua vụ kiện đòi được hưởng chế độ an ninh do người nộp thuế tài trợ tại Anh. "Không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa", anh nói.

"Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy không nói chuyện với tôi vì vấn đề an ninh này, nhưng sẽ rất tuyệt nếu được làm hòa", Harry nói thêm, nhắc đến cuộc chiến của Vua Charles với bệnh ung thư.

Tuy nhiên, một người trong cuộc tuyên bố "không có sự quay lại" nào đối với Hoàng tử Harry và Vua Charles sau hơn 5 năm rạn nứt quan hệ cha - con.

"Vua Charles vẫn dịu dàng với con trai mình nhưng không thể mạo hiểm giao tiếp với con trai. Hoàng tử William hiện hoàn toàn không có hứng thú hàn gắn rạn nứt", chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich tiết lộ với kênh Fox News vào đầu tháng này.

"Sự thù hận quá sâu sắc đến nỗi William đóng sầm cánh cửa trước Hoàng tử Harry. Vua Charles không muốn đi ngược lại mong muốn của người con thừa kế ngai vàng", bà Fordwich nói thêm.