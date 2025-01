Vợ chồng Ryan Reynolds bị kiện đòi 400 triệu USD

Không chỉ kiện vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively, Justin Baldoni còn kéo cả Taylor Swift vào cuộc chiến It Ends With Us (phim về đề tài bạo hành gia đình có Lively và Baldoni đóng chính) mới ra mắt gần đây.

Blake Lively, Justin Baldoni và Ryan Reynolds (từ trái sang) đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng xoay quanh quá trình làm phim It Ends With Us ẢNH: AP

Tờ Page Six cho biết nam diễn viên kiêm đạo diễn phim Justin Baldoni cáo buộc bạn diễn cũ lợi dụng ngôi sao nhạc pop để khẳng định quyền kiểm soát đối với quá trình sản xuất bộ phim. Trong đơn khiếu nại, ngôi sao 40 tuổi kể lại việc được mời đến căn hộ của Blake Lively tại New York, Mỹ, nơi có mặt chồng cô là Ryan Reynolds cùng một người bạn nổi tiếng và thân thiết của cặp đôi này. Những người này ca ngợi hướng đi mới mà nữ diễn viên 37 tuổi đã vạch ra khi sửa đổi kịch bản gốc.

Trong những trao đổi qua tin nhắn sau cuộc gặp này, Blake Lively tiếp tục ca ngợi Ryan Reynolds và Taylor Swift. Cô gọi họ là "những người khổng lồ" và nói rằng bản thân thật may mắn khi được "những con rồng" bảo vệ trong các trận chiến.

Luật sư của Justin Baldoni lập luận rằng thân chủ của mình không chỉ phải đối phó với bạn diễn Blake Lively mà còn phải đối mặt với hai trong số những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng và giàu có nhất thế giới.

Blake Lively và Justin Baldoni trong một cảnh quay bộ phim It Ends With Us ẢNH: AP

Ngoài cáo buộc sửa kịch bản, Blake Lively còn bị tố cáo đã can thiệp vào quá trình sản xuất và quảng bá bộ phim, như việc cô kiểm soát tủ đồ của nhân vật hay diện mạo của cô trong những buổi ra mắt phim, nội dung trả lời phỏng vấn truyền thông... Nhiều cáo buộc của ngôi sao Gossip Girl đưa ra trước đây cũng bị ngôi sao 40 tuổi bác bỏ. Ngoài ra, Justin Baldoni cũng khẳng định Blake Lively đưa ra bình luận miệt thị ngoại hình khi nói anh nên đi phẫu thuật mũi.

Nam nghệ sĩ 40 tuổi chỉ trích Ryan Reynolds đã tức giận và hung hăng với anh trong một cuộc họp căng thẳng với các thành viên trong đoàn làm phim. Ngôi sao phim Deadpool & Wolverine yêu cầu Justin Baldoni xin lỗi vợ mình, tuy nhiên Justin Baldoni đã từ chối xin lỗi vì những điều anh không làm.

Luật sư của Justin Baldoni cáo buộc vợ của Ryan Reynolds đã "chiếm đoạt" bộ phim và các buổi ra mắt phim, phá hủy danh tiếng cá nhân, nghề nghiệp cũng như sinh kế của nguyên đơn với mục đích đẩy nguyên đơn ra khỏi hoạt động kinh doanh hoàn toàn bằng cách thao túng truyền thông.

Trước đó trong quá trình quảng bá cho bộ phim, Blake Lively không ngần ngại tiết lộ rằng chồng cô tham gia viết một cảnh quan trọng trong bộ phim mặc dù không tham gia phim này.

Trước vụ kiện vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively, Justin Baldoni cũng đang kiện tờ The New York Times vì báo này đăng tải những thông tin bất lợi cho anh trong cuộc chiến xoay quanh It Ends With Us.