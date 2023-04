Vợ chồng trẻ bán bún đậu mắm tôm vào Top 100 nhà hàng ngon nhất New York

Mới đây tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ The New York Post đã có bài viết giới thiệu bún đậu mắm tôm - món ăn dân dã quen thuộc của người Việt Nam nhưng được bán tại New York, Mỹ. Để thưởng thức được bún đậu mắm tôm, thực khách phải di chuyển đến khu Lower East Side và tìm đến nhà hàng Mắm của cặp vợ chồng trẻ Jerald Head - Nhung Head.

Bún đậu mắm tôm ở New York được bày biện vô cùng dân dã không khác gì ở Việt Nam NVCC

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Nhung cho biết cơ duyên bán bún đậu mắm tôm ở New York xuất phát từ việc quá mê mẩn món ăn này.

"Thời gian đó bọn mình chủ yếu chỉ ở nhà vì dịch COVID-19 nên lấy nấu ăn tại nhà là niềm vui. Jerald lẫn Nhung đều yêu thích bún đậu mắm tôm - món mà muốn mua ở ngoài cũng không có huống hồ là ngay thời điểm dịch bệnh. May mắn là bọn mình có anh chị họ làm đậu phụ chuyên bán cho quán ăn và chợ, nên được anh chị dạy làm. Lúc đầu cả hai mở bán chủ yếu là “mình thích thì mình làm thôi” đúng kiểu “làm vì đam mê” ấy! Ngày đầu không hi vọng gì nhiều, chỉ mong bạn bè quen biết tới ăn và thích là thấy vui rồi. Mọi người tới ăn thấy ngon, người này mách người kia thế là lượng khách tới ăn đông dần", Nhung nói.

Nhà hàng Mắm còn bán những món ăn Việt khác như bò một nắng chấm muối kiến, gỏi nghêu trộn rau răm, chả ốc cuốn lá lốt NVCC

Suốt 3 năm hoạt động, nhà hàng Mắm của chị Nhung và chồng gặp khá nhiều khó khăn. Thời gian đầu cả hai chỉ bán thứ 7 và Chủ Nhật vì mượn lại được quán của một người bạn. Vì giữa dịch bệnh (9.2020), chính quyền thành phố New York chỉ cho ngồi ngoài không được phép cho khách ngồi trong quán. Chỉ thời gian ngắn sau, chị Nhung mang thai nên Jerald quay lại nhà hàng Đi Ăn Đi để làm việc để tạo nguồn thu nhập ổn định lo cho vợ bầu. Điều thú vị là món bún đậu mắm tôm tiếp tục được bán ở Đi Ăn Đi chỉ vào tối thứ 2 nên thực khách vô cùng mong chờ, còn tranh thủ sắp xếp để đến ăn. Đến nay khi mọi thứ đã ổn hơn cả hai mới quyết định mở nhà hàng Mắm 3 ngày trong 1 tuần.

Các nguyên liệu cho bún đậu mắm tôm đều được chị Nhung và anh Jerald lựa chọn cẩn thận từ Việt Nam sang Mỹ. Đậu phụ, dồi, chả cốm được đầu bếp chính Jerald Head tự làm theo cách riêng vô cùng kỳ công.

"Bọn mình tự làm tất cả mọi thứ rất tỉ mỉ bằng cả trái tim với mong muốn mang đến cho thực khách một phiên bản bún đậu hoàn hảo nhất. Bán món này ở Mỹ rất vất vả bởi thiếu nguyên liệu. Ở VN cái gì cũng có sẵn, chỉ cần chọn chỗ bán đậu phụ ngon, ra chợ mua bún, ngay cả nếu muốn đặt hàng đơn vị họ chuyên làm chả cốm họ sẽ giao tận nơi và dồi cũng thế. Bên cạnh đó giá thành tất cả mọi thứ khá cao gồm chi phí nhân viên, thuê chỗ và nhiều thứ không tên khác", chị Nhung bộc bạch về việc món bún đậu có mức giá 32 USD (gần 800.000 đồng).

Là người con đất Việt, Nhung cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi góp phần mang ẩm thực của dải đất hình chữ S, đặc biệt là món bún đậu mắm tôm vươn đến nước Mỹ xa xôi.

Cô hạnh phúc cho biết: "Được vinh danh thứ 26 trong “Top 100 nhà hàng ngon nhất New York 2023” và quán Việt duy nhất nằm trong danh sách là một động lực và là bước ngoặt lớn của bọn mình và Mắm để có thể phát triển hơn nữa, hoàn thiện hơn trong tương lai".