Vợ chồng vừa lái SH vừa 'làm xiếc' ngay cua đèo Hải Vân: Bị công an mời làm việc

Chiều 20.3, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã làm rõ danh tính đôi nam nữ điều khiển xe máy "biểu diễn xiếc" kiểu lái xe kỳ quái trên đèo Hải Vân. Đó là Nguyễn T.A (35 tuổi, trú xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc) và vợ là Nguyễn Thị K.N (24 tuổi).

Công an H.Phú Lộc đưa phương tiện của cặp đôi biểu diễn trên đèo Hải Vân về trụ sở để làm việc N.X

Theo thông tin xác minh, thời điểm diễn ra sự việc, vợ chồng A. cùng một số người bạn đi tắm suối về, khi qua đoạn cua ở đèo Hải Vân thuộc địa phận Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã "ngẫu hứng" biểu diễn cách lái xe kỳ quái.

Cụ thể, theo nội dung clip phát tán trên mạng xã hội, đôi vợ chồng này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao. Khi qua đoạn cua trên đèo Hải Vân, nam thanh niên ngồi phía sau nhưng chồm người tới phía trước cầm lái để điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Còn cô gái tay ôm vào mông nam thanh niên.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi còn "trình diễn" chạy xe giật lùi ngay trên đèo khi đang có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Hành động trên đã được một người bạn đi cùng nhóm quay lại, đăng tải lên mạng.

Cặp đôi "biểu diễn" xe máy ngay trên đèo Hải Vân ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, phương tiện vi phạm do cặp đôi điều khiển có biển số đăng ký ở H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) nên đã phối hợp cùng Công an H.Phú Lộc. Sau quá trình đấu tranh, phương tiện vi phạm được xác định là xe SH màu trắng BS 75K1 – 51016 do Nguyễn Thị K.N (nhân vật trong clip) đứng tên.

Chiều nay (20.3), Công an H.Phú Lộc đang tiếp tục lấy lời khai đối với cặp đôi này, sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ bàn giao để Công an Q.Liên Chiểu xử lý theo quy định của pháp luật.