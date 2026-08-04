Vợ chồng Zendaya và Tom Holland xô đổ kỷ lục phòng vé

Cú "bắt tay" tỉ đô của Zendaya và Tom Holland

Tom Holland và Zendaya, cặp vợ chồng trẻ hiện được coi là "cặp đôi quyền lực nhất" của ngành công nghiệp điện ảnh nhờ cùng lúc góp mặt trong hai bom tấn đang làm mưa làm gió khắp thế giới: The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và phần tiếp theo thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) - Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland dành nhiều lời khen cho tài năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp của Zendaya ẢNH: AP

Trong bản chuyển thể sử thi của Nolan, Tom Holland vào vai Telemachus, còn Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena dẫn đường cho Odysseus. Ở hướng ngược lại, Spider-Man: Brand New Day đánh dấu mốc 10 năm Holland gắn bó với vai Peter Parker, bên cạnh "bóng hồng" MJ do chính Zendaya đảm nhận.

Sức hút từ hai cái tên này đã biến các rạp chiếu thành mỏ vàng. Theo The Independent, The Odyssey vượt xa mọi kỳ vọng khi bỏ túi 911,4 triệu USD (khoảng 23.100 tỉ đồng) chỉ sau hơn hai tuần ra mắt. Trong khi đó, Spider-Man: Brand New Day tạo nên cú sốc lớn khi thu về tới 927 triệu USD (khoảng 23.500 tỉ đồng) ngay trong tuần đầu công chiếu. Tính chung cả hai phim, phòng vé nội địa Mỹ vừa trải qua ba ngày cuối tuần thành công nhất lịch sử với tổng doanh thu đạt 434 triệu USD (hơn 11.000 tỉ đồng).

Thành công này đến từ quy mô dàn dựng lẫn thời điểm ra mắt. The Odyssey trở thành hiện tượng văn hóa nhờ là tác phẩm đầu tiên quay hoàn toàn bằng định dạng IMAX. Trong khi đó, phần phim Người Nhện mới lại là quân bài chiến lược của Marvel trước đại tiệc Avengers: Doomsday, nơi chứng kiến sự trở lại của Robert Downey Jr. trong vai phản diện Doctor Doom cùng sự xuất hiện của dàn nhân vật X-Men.

Dù vậy, The Independent đánh giá sức hút cá nhân của Zendaya (29 tuổi) và Tom Holland (30 tuổi) mới là hạt nhân then chốt. Gu thời trang biến hóa của Zendaya cùng cử chỉ ngọt ngào Holland dành cho vợ trên thảm đỏ liên tục tạo nên những cơn bão truyền thông.

Hiện tổng doanh thu từ hai phim chung của cặp đôi đã đạt 1,838 tỉ USD (gần 46.600 tỉ đồng) và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng Zendaya còn sở hữu thêm lợi thế từ The Drama, tựa phim thành công nhất lịch sử hãng A24 với doanh thu 132,5 triệu USD (hơn 3.300 tỉ đồng). Cuối năm nay, cô tiếp tục góp mặt trong Dune: Part Three của Denis Villeneuve, doanh thu dự kiến khoảng 700 - 800 triệu USD.

Nếu Tom Holland hay Zendaya tiếp tục xuất hiện trong Avengers: Doomsday (dự án được dự đoán dễ dàng vượt mốc 1 tỉ USD), cán cân kỷ lục sẽ hoàn toàn nghiêng về phía họ.

Theo The Independent, người nắm giữ kỷ lục phòng vé theo năm hiện tại là Samuel L. Jackson với 6,4 tỉ USD vào năm 2019. Tuy nhiên, nếu trừ đi các vai khách mời chỉ xuất hiện vài giây của ông, con số thực tế là 2,5 tỉ USD.

Với đà thăng hoa hiện tại từ The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day cho đến Dune: Part Three, Zendaya hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với kỷ lục của Samuel L. Jackson, viết nên chương mới cho lịch sử phòng vé Hollywood.