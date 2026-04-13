Vợ của Trịnh Gia Dĩnh là 'chị đẹp' giàu nhất 'Đạp gió 2026'

Nguyễn Quang Hải
13/04/2026 20:04 GMT+7

Trần Khải Lâm - Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 là một trong những 'chị đẹp' nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi tham gia chương trình 'Đạp gió 2026' (bản Trung Quốc). Không chỉ nổi tiếng vì là vợ của tài tử Trịnh Gia Dĩnh, cô còn gây chú ý bởi khối tài sản 'khủng' được thừa kế từ người cha giàu có, ước tính khoảng 200 triệu USD, Kbizoom đưa tin ngày 12.2.

Trần Khải Lâm là một trong 33 nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay, còn được biết đến với tên gọi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026. Dù chỉ xếp hạng khiêm tốn ở vòng trình diễn cá nhân, cô vẫn nổi bật với danh xưng thí sinh giàu nhất.

Trần Khải Lâm xuất hiện nổi bật tại chương trình Đạp gió 2026 với thần thái tự tin và ngoại hình cuốn hút

Ảnh: Instagram ghIchan

Gia thế giàu có của vợ Trịnh Gia Dĩnh

Sinh năm 1991, Trần Khải Lâm được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2013 và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 2014. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, cô từng được đài TVB tích cực lăng xê và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Overachievers 2, Raising The Bar hay Tiger Cubs.

Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô cũng gây nhiều tranh cãi, khi một số khán giả nhận xét chưa đủ chiều sâu. Sau đó, Trần Khải Lâm dần rút lui khỏi lĩnh vực phim ảnh để theo đuổi những hướng đi khác.

Trần Khải Lâm được biết đến là "ái nữ" của gia đình kinh doanh dầu mỏ và bất động sản giàu có tại Hồng Kông

Ảnh: oncc

Theo truyền thông Hồng Kông, Trần Khải Lâm xuất thân từ một gia đình giàu có. Cha cô là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và bất động sản. Cô được xem là "tiểu thư chính hiệu" khi thừa hưởng khối tài sản ước tính khoảng 200 triệu USD.

Dù có nền tảng tài chính vững chắc, Trần Khải Lâm vẫn chăm chỉ làm việc. Từ năm 2022, cô liên tục nằm trong top 5 KOL có doanh thu quảng cáo cao nhất tại Hồng Kông, mở rộng sức ảnh hưởng thông qua các hợp đồng quảng bá và hoạt động kinh doanh.

Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh trong đám cưới xa hoa tổ chức tại Bali năm 2018

Ảnh: Sina

Chuyện tình giữa Trần Khải Lâm và nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh từng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Ban đầu, cha mẹ hoa hậu từng phản đối kịch liệt mối quan hệ của cặp đôi vì khoảng cách tuổi tác tới 22 năm, địa vị lẫn điều kiện kinh tế đều khác biệt. Sau 3 năm chứng minh tình cảm, Trịnh Gia Dĩnh mới được gia đình bạn gái tin tưởng, đồng ý để Trần Khải Lâm kết hôn. Cả hai tổ chức hôn lễ xa hoa tại Bali (Indonesia) vào tháng 8.2018. Theo tiết lộ, Trịnh Gia Dĩnh đã chi khoảng 1 triệu USD cho đám cưới và công khai bày tỏ lời hứa gắn bó trọn đời.

Cặp sao hiện tại dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình sau khi giảm bớt hoạt động nghệ thuật

Ảnh: Instagram ghIchan

Theo thời gian, anh dần nhận được sự chấp nhận từ gia đình vợ. Hiện tại, cặp đôi sinh sống trong một căn hộ cao cấp, được cho là quà tặng từ cha của Trần Khải Lâm. Sau khi chào đón ba con trai trong vòng 5 năm, cả hai chuyển trọng tâm sang cuộc sống gia đình. Sao nam một thời của TVB cũng giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con cái.

Với khối tài sản lớn cùng cuộc sống hôn nhân ổn định, Trần Khải Lâm vẫn duy trì sức hút trong giới giải trí, cân bằng giữa công việc kinh doanh và vai trò làm vợ, làm mẹ.

Trịnh Gia Dĩnh lên tiếng về tin đồn 'cạch mặt' Mã Quốc Minh

Tin đồn Trịnh Gia Dĩnh bất hòa với Mã Quốc Minh tiếp tục gây xôn xao khi tài tử kỳ cựu vắng mặt trong cuộc gặp gỡ đầu năm với các đồng nghiệp thân thiết một thời ở TVB.

