Vô địch Cúp quốc gia, CLB CA TP.HCM đầu tư mạnh để trở lại đúng vị thế

CLB CA TP.HCM mừng công chức vô địch Cúp quốc gia Ảnh: CLB CA TP.HCM

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Ngày 20.6, CLB CA TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, mừng công chức vô địch Cúp quốc gia mùa giải 2025 - 2026. Đến dự và phát biểu chúc mừng có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng dự, có ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, 1 tập thể và 55 cá nhân có cống hiến nổi bật mùa giải qua vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây không những là thành tích đáng tự hào của Công an TP.HCM mà còn cho cả người dân thành phố. Đặc biệt, chức vô địch này còn là thành tích quý giá để hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

CLB CA TP.HCM sẽ đầu tư mạnh cho mùa tới Ảnh: CLB CA TP.HCM

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Chủ tịch CLB CA TP.HCM trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM và trung tướng Mai Hoàng để CLB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đây là danh hiệu cấp quốc gia đầu tiên, kể từ khi CLB CA TP.HCM trở lại sau 25 năm chờ đợi. Ông Trần Hồng Minh quyết tâm xây dựng CLB CA TP.HCM mạnh về thành tích và giàu bản sắc, thi đấu cống hiến, hấp dẫn, truyền cảm hứng, trở thành niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân, của nhân dân TP.HCM và là một trong những CLB hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Từ cột mốc lịch sử này, CLB CA TP.HCM đầu tư mạnh để trở lại đúng vị thế, nỗ lực chinh phục những mục tiêu cao hơn, hướng tới các đấu trường khu vực và châu lục, góp phần nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực bóng đá Đông Nam Á và châu Á.